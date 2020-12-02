Из-за коронавируса рязанская Фемида лишились гласности

Фото: архив "КП".

30 ноября в Железнодорожном суде Рязани состоялось судебное заседание по делу о налоговых претензиях к бывшему гендиректору обанкротившейся в 2018 году страховой компании «Страж» Сергею Гущину. Напомним, бывшего руководителя страховщика обвиняют по статье «Уклонение от уплаты налогов…»

Вход только для участников процесса

На заседании должны были выступить два свидетеля стороны обвинения оба представители налоговых органов. «Комсомолка» планировала следить за разбирательством по этому резонансному делу непосредственно в зале суда, однако, несмотря на открытость процесса, нашего журналиста туда не пустили.

«…Сообщаю, что в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции и невозможностью обеспечения необходимой социальной дистанции в зале суда, в судебном заседании принимают участие только участники процесса», - говорится в официальном ответе «КП», поступившем за подписью председателя райсуда Натальи Соколовой.

Любопытно, что в своем ответе Наталья Викторовна не сослалась ни на один нормативный акт, который мог бы хоть как-то обосновать этот отказ. Не убедила председателя даже наша готовность предоставить справку из медицинской организации об отсутствии у корреспондента COVID-19.

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С точки зрения закона

Однако юристы, работающие с «Комсомолкой», убеждены, что у суда нет полномочий предоставить доступ в здание только участникам судопроизводства. Так как это нарушает принцип его гласности и открытости (ст. 9 ФКЗ «О судебной системе», ч. 5 ст. 5 ФКЗ «О судах общей юрисдикции» и ст. 10 ГПК). А невозможность посещения судебных заседаний нарушает право журналиста на доступ к информации о деятельности судов (ст. 6 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов», ст. 47 Закона о СМИ и ст. 29 Конституции).

- Как такового законного регулирования таких вопросов сейчас нет. Все находится в зоне ответственности председателей судов, поэтому нет единых правил, регламентирующих работу судов в период пандемии. Существуют письма верховного суда, но они носят скорее рекомендательный характер. Поэтому в одних судах журналистов на заседания пускают, в других почему-то нет. С другой стороны гласность судов очень четко регламентируется действующим законодательством, а так как ни в регионе, ни в стране чрезвычайной ситуации не объявлено, запрет на посещение судов журналистами, можно считать незаконным, - пояснил адвокат Владимир Кутякин.

Редакция рязанского выпуска «Комсомолки» намерена затребовать у райсуда ссылки на конкретные нормативные акты, якобы не позволяющие журналистам присутствовать на судебном заседании.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

2 июня 2017 года рязанской страховой компании «Страж» приказом Центробанка назначили временную администрацию. А 18 августа ЦБ приостановил действие лицензий «Стража». Причина в том, что регулятора не устроил план по восстановлению платежеспособности компании. 11 января 2018 в Арбитражном суде Рязанской области «Страж» был признан банкротом. После этого страховой пакет компании перешел к ее конкурентам.

Уход с рынка столь крупного игрока, работавшего в 50 регионах страны, повлек серьезный ущерб для компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков. На момент ликвидации в компании «Страж» было застраховано порядка 800 тысяч клиентов.