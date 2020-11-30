Аптеки скрывают от рязанцев наличие лекарств? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанцы жалуются на отсутствие в аптеках многих лекарств. Актуальную информацию по наличию препаратов мы постарались получить по номеру горячей линии Росздравнадзора по Рязанской области 8 (4912) 27-25-50 (работает по будням с 9:00 до 18:00). По телефону нам объяснили: дефицит лекарств обусловлен сложной эпидемической обстановкой, препараты раскупаются сразу же, как только поступают в аптеки.

Министерство здравоохранения Рязанской области обратилось к рязанцам с призывом не скупать противовирусные лекарства без острой необходимости.

Критическую нехватку лекарств и перебои с поставками вначале связывали с введением с 1 июля системы маркировки. Но основная причина дефицита лекарств, как считают эксперты, это все-таки небывалый спрос среди населения. Этот ажиотаж может быть связан не только с возросшей заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ, но и с тем, что люди покупают лекарства впрок.

Активисты рязанского отделения Общероссийского Народного Фронта провели мониторинг доступности в аптеках жаропонижающих средств и некоторых антибиотиков, которые применяются при лечении заболевших ОРВИ, пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Оказалось, что таких средств реально не хватает на рязанском фармацевтическом рынке.

А как обстоит дело с препаратами, которые внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств? Отразился на их наличии массовый ажиотаж, связанный с коронавирусной инфекцией? Мы провели свою проверку и предлагаем нашим читателям шпаргалку в виде сводной таблицы.

Сводная таблица. Часть 1.

Сводная таблица. Часть 2.

Эти препараты также имеются в достаточном количестве в следующих аптеках: «Столички» - Первомайский пр., д. 37, «Надежда Фарм» - ул. Дзержинского 24/26, «Апрель» - ул. Дзержинского, д. 51/53, «Будь здоров!» - ул. Дзержинского, д. 73, «Ригла» - Первомайский пр., д. 35, «Апрель» - Первомайский пр., д. 33 и «Ригла» в ТЦ «Алфавит».

Обратите вниманием, что представленная в таблице информация актуальна на 28-29 ноября, когда проводился мониторинг.

Что удивило, работники этих и многих других аптек старались сохранить в секрете информацию о наличии тех или иных лекарств, как будто речь шла о великой государственной тайне. В интернете также не получилось найти актуальные данные. Телефоны многих аптек не отвечали. Большинство информации удалось собрать только посредством личного посещения аптек и то благодаря человеческому фактору.

Территориальное управление Росздравнадзора, конечно, мониторит ситуацию, но это серьезное ведомство могло бы озадачить головные офисы фармацевтических ритейлеров, представленных в Рязанской области, одной элементарной задачей: на официальных сайтах сетевых компаний должны ежедневно публиковаться цифры остатков в каждой аптеке, чтобы люди знали, где, что именно и сколько имеется в наличии. Ничего сложного в этом нет. У нас же все должно быть так устроено, чтобы люди ни в чем не испытывали затруднений.