РГУ имени С.А. Есенина и городское учреждение культуры «Лесопарк» подписали соглашение о сотрудничестве

Ректор РГУ Андрей Иванович Минаев и директор "Лесопарка" Дарья Александровна Киселева.

В зале заседаний Ученого совета Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с муниципальным автономным учреждением культуры города Рязани «Лесопарк». Подписи в документе поставил ректор вуза Андрей Иванович Минаев и директор учреждения культуры Дарья Александровна Киселева.

- Территория Лесопарка давно активно использовалась РГУ для проведения занятий по физической культуре, причем мы делали это круглогодично, в том числе и зимой – для проведения занятий по лыжной подготовке. Тысячи студентов «прошли» через занятия физической культурой в Лесопарке, укрепляя здоровье и свой дух, приобщаясь к здоровому образу жизни,- отметил ректор Андрей Иванович Минаев в приветственном слове.

Многолетнее сотрудничество

Андрей Минаев подчеркнул, что этот проект очень важен для университета:

- Подписание соглашения с руководством учреждения культуры «Лесопарк» даст новый импульс развитию двусторонних отношений при проведении совместных культурно-массовых мероприятий, реализации общественно значимых проектов. Мы намереваемся активно включить в это сотрудничество студенческие волонтерские отряды, например, в сопровождение экологических акций в парке, работы по благоустройству парка.

Фото: РГУ имени С.А. Есенина.

Университет пользуется территорией Центра уличного спорта «Под Мостом», что позволяет проводить учебные занятия по физической культуре и разнообразные спортивные мероприятия, не обращая внимания на превратности погоды (дождь, снег). Особенно актуально это стало в 2020 году, когда в условиях сложной эпидемической ситуации студенты нашего университета под руководством преподавателей могли заниматься в Центре уличного спорта «Под мостом», сохраняя социальную дистанцию.

И я очень рад, что наши студенты имеют возможность заниматься спортом в комфортабельных условиях и на свежем воздухе. У вуза - своя хорошая спортивная инфраструктура: есть бассейн, два спортивных зала, несколько тренажерных залов, но и такой современный объект нам необходим.

От спорта до добровольчества

- Почему именно РГУ? Да потому, что наши учреждения расположены рядом, потому, что мы можем использовать нашу базу еще более эффективно, что позволит сделать наши площади более востребованными, - поделилась директор МАУК города Рязани «Лесопарк» Дарья Киселева. –Надеюсь, что когда пандемия отступит, мы снова сможем вернуться к проведению крупных массовых мероприятий, а студенты РГУ снова займут в них ведущее место.

По словам Андрея Минаева, в ближайшее время будет разработана дорожная карта, в которую войдет план конкретных мероприятий в рамках подписанного соглашения.