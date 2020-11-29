«Зеркало сцены-2020» – TV & online-премьера

Фото предоставлено организаторами фестиваля-премии «Зеркало сцены».

Церемонию закрытия регионального театрального фестиваля-премии «Зеркало сцены» можно будет увидеть на телевидении и в сети.

Телевизионная версия шоу выйдет в эфир на телеканале ТКР 28 ноября, в 21:00. Online-трансляция церемонии будет доступна на портале «Культура РФ» - 29 ноября, с 17:00, а так же в сети (https://vk.com/ryazanoblast) – 29 ноября, с 17:00.

Добро пожаловать в зазеркалье! Итоги непростого, неоднозначного, необычного театрального сезона 2019-2020 известны, пришло время размышлять и наслаждаться.

Наслаждаться масштабным, красочным шоу, которое хотя и состоялось в условиях 30% заполняемости зала, но прошло на все 100! Размышлять о том, каким был ушедший театральный год, который принес нам карантин, удаленку и… номинации на «Золотую маску» сразу двум театрам города – Театру драмы и Театру кукол.

Фото предоставлено организаторами фестиваля-премии «Зеркало сцены».

Тема церемонии в этом году – анимация и мультипликация. Есть ли жизнь в виртуальном пространстве? Еще какая! Артисты и цеха дают в сети мастер-классы, поют и читают, ведут интеллектуальные дискуссии и даже репетиции. Рабочие совещания трансформировались в видеоконференции, а показы спектаклей – в «стримы». Словом, каждый может ощутить себя одновременно и героем, и создателем необыкновенного мультипликационного сериала, жанр и форма которого постоянно меняются, а значит, требуют новых творческих решений. Как справиться с такой задачей? По принципу Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие!»

Гости церемонии: Зеркальное шоу Лилии Тим, ска-группа Мамульки bend, Театр танца «Огни».

Фото предоставлено организаторами фестиваля-премии «Зеркало сцены».

Ведущие церемонии: председатель Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов и заместитель председателя Екатерина Шуранова.

Спектакли-участники фестиваля-премии «Зеркало сцены-2020»:

«12 стульев» – Музыкальный театр.

«Пегий пёс, бегущий краем моря» и «Доктор Айболит» – Театр кукол.

«Капитанская дочка», «Ромео и Джульетта», «Мой первые сказки» («Маша и медведи», «Золотая рыбка») – Театр юного зрителя.

«Добрый человек из Сычуани», «Пиноккио. Переплыть море», «Царевна-лягушка» – Театр Драмы.

Фото предоставлено организаторами фестиваля-премии «Зеркало сцены».

Фото предоставлено организаторами фестиваля-премии «Зеркало сцены».

Спектакли оценивали высокопрофессиональные эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Председателем жюри стала Надежда Стоева, театровед, театральный критик, редактор «Петербуржского театрального журнала», эксперт Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска».

В состав жюри вошли:

Ольга Галахова, театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент, преподаватель ГИТИСа и ВТУ им. М.С. Щепкина, главный редактор газеты «ДА» («Дом актера»), член Экспертного Совета при Министерстве культуры РФ по присуждению премий «За лучший спектакль по русской классике», эксперт Фонда президентских грантов, эксперт Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска»;

Татьяна Ткач, театральный критик, старший преподаватель РГСИ (ЛГИТМИК), автор и ведущая театральных программ на радио Санкт-Петербурга, член Экспертного Совета при Министерстве культуры РФ по присуждению премий «За лучший спектакль по русской классике», эксперт Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска»;

Марина Гайкович, музыкальный критик, заведующая отделом культуры «Независимой газеты», кандидат искусствоведения, эксперт Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска».

Церемония закрытия прошла в Рязани, 18 октября, в Театре драмы.

«Зеркало сцены» организовано Рязанским региональным отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», а также на средства гранта СТД РФ.

Партнеры премии: ПАО Прио-Внешторгбанк, телеканал ТКР.