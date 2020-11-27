Масочный режим в Рязани: в троллейбусы и автобусы без масок не пускают

Многие рязанцы недоумевают, зачем носить маски на остановках.

26 ноября чиновники мэрии вместе с сотрудниками МУП «Управления рязанского троллейбуса» провели рейды на городских остановках общественного транспорта, чтобы напомнить рязанцам о необходимости соблюдения масочного режима, а также найти нарушителей среди водителей и кондукторов.

Чуть ранее два высокопоставленных рязанских чиновника – зампреды правительства Евгений Беленецкий и Дмитрий Филиппов вместе полицейскими участвовали в рейде по соблюдению масочного режима.

Несколько групп работали на вокзалах и автовокзалах Рязани, а также остановках общественного транспорта. Выяснилось, что подавляющее большинство граждан с пониманием относится к подобным проверкам, но некоторые искренне недоумевали, зачем надевать маски на остановках, если они находятся на открытом пространстве.

В общественный транспорт Рязани без масок пускать не будут.

Но самое главное, произошло после рейдов, начальник управления транспорта Андрей Михно заявил, что уже с пятницы, 27 ноября, в троллейбусы и автобусы, которые работают на муниципальных маршрутах, не будут пускать граждан, если на них не будет масок.

СКАЗАНО

Губернатор Рязанской области Николай Любимов:

— Маску нужно носить обязательно, это самая простая и эффективная мера, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!