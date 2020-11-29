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Андрей Никитин: Даже само слово «радиосериал» звучит необычно и свежо

На радио ТКР ФМ 30 ноября стартует необычный формат – рассказ о рязанцах в полузабытом стиле «Театр у микрофона». Но есть в нем и сегодняшние нотки…
Антон ВОХЕЧ
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Андрей Никитин уехал из родного города. Он вернется, чтобы рассказать жизненные истории на радио ТКР ФМ. Фото из личного архива.

Андрей Никитин уехал из родного города. Он вернется, чтобы рассказать жизненные истории на радио ТКР ФМ. Фото из личного архива.

«Бурная жизнь» - первый в России масштабный радиопроект из 220 мини-серий, созданный при участии Театра кукол и Союза театральных деятелей Рязанской области. Ежедневно в эфир будет выходить по 8 выпусков. «Не бойся быть молодым!» – девиз ТКР ФМ идеально подходит и для «Бурной жизни». Главные герои сериала – диджей Аркадий и официантка Антонина. Мы поговорили с одним из создателей радиосериала Андреем Никитиным.

«ИДЕЯ РАЗМЕСТИТЬ СЕРИАЛ О РЯЗАНЦАХ НА РАДИО ОКАЗАЛАСЬ ВЕСЬМА КСТАТИ»

- Коротко о себе…

- Родился в Рязани, живу в Москве. Работаю в рекламной индустрии и создаю креативные идеи для рекламных кампаний. Призер международных креативных фестивалей. В свободное время написал сценарии для сериала «Бурная жизнь».

- Почему выбор пал на Рязань? Ведь у каждого города есть свой неповторимый стиль, свои примочки и городские «сумасшедшие»

- Именно в Рязани запускалось новое молодежное радио ТКР ФМ. Сейчас, когда мы с вами разговариваем, оно уже вещает вовсю. А тогда, в январе, станции еще не было. Все что было – это острое желание Сергея Кузнецова сделать нечто заметное на фоне остальных радиостанций. Так что идея разместить сериал о рязанцах на радио оказалась весьма кстати. На телевидении сериалами никого не удивишь, на радио же – другое дело! Даже само слово «радиосериал» звучит необычно и свежо. А раз что-то звучит именно так, значит, этому прямая дорога на ТКР ФМ.

- СССР сейчас в тренде, раз выбран стиль «Театра у микрофона»? Значит новое – хорошо забытое, и хорошо скроенное, старое?

- Новое – это обогащенное до неузнаваемости старое. Прекрасный стиль «Театр у микрофона», перекочевавший сейчас в дешевые аудиокниги, и много потерявший от этого, заслуживает лучшей участи. Но мы вовсе не ставили перед собой задачу реинкарнации радиотеатра! У нас никто из актеров не говорит с мхатовскими паузами. Вы не услышите многозначительных лирических отступлений. Нет также и диалогов на нескольких человек и морализаторства. Мы всего лишь использовали театральную форму и наполнили ее содержанием, идеально (на наш взгляд) подходящим для молодежного радио: гэгами, скетчами и абсурдистским юмором. Получилась длинная вереница шуток на четыре недели эфира.

- Диджей понятно – это радио, но почему официантка?

- Здесь, собственно, было только два варианта. Либо подруга героя – из его мира, либо нет. В первом случае она может быть диджеем, музыкантом, певицей, автором слов и т. д. Во втором – кем угодно, даже официанткой с Подбелки, куда в один прекрасный день зайдет Аркадий выпить чайку (это спойлер). Так что выбор на самом деле прост. Если подругу поместить в музыкальный мир (первый случай), то в сериале окажется слишком много музыки. Так что решили остановиться на втором. Меньше музыки – больше юмора. И потом, не забывайте, мы говорим только о первом сезоне. Во втором все может быть по-другому.

«LIFE-STORY ВСЕГДА В МОДЕ»

Персонажи радиосериала весьма колоритны. Они будто сошли к нам из шоу Монти Пайтон. Одни появляются только в одной серии, например, старик с Подбелки, предсказывающий будущее. Другие остаются на несколько: житель Горрощи, разговаривающий со своей собакой; обитатель Кального, который прикидывается иностранцем; или хор чревовещателей, который приехал в Рязань на гастроли и заблудился.

- Не секрет, что один из последних трендов это life-story. Откуда вообще появились жизненные истории? Вы придумали их сами или у них есть реальные прототипы?

- Мне кажется, что life-story всегда в моде. Людям нравилось, они будут погружаться в истории про них самих. Может быть, в разные эпохи жизненные истории заслонялись чем-то другим (детективами в начале века или фантастикой в 60-80 годы), но «истории про нас» всегда были, есть и будут. Рязань, как плацдарм для развертывания жизненных историй, подходит превосходно, потому что на каждом углу можно разместить колоритных персонажей и рассказать про них массу историй. Например, одна вертолетная погоня за бабкой с Первомайки чего стоит... А что касается персонажей – вам стоит послушать сериал, чтобы понять, что они на 100% выдуманные. И человек из Горрощи, который разговаривает со своей собакой, и предсказательница будущего с площади Попова, и житель Кального, прикидывающийся иностранцем. Только у двух есть настоящие прототипы. Не скажу, кто.

- Не хотите ли синтезировать в «Театр у микрофона» онлайн общение со слушателями? Не рассматривали такой вариант? К примеру, история закончилась и пошли вопросы и мнения слушателей…

- Это отличная идея. Любое участие слушателей в жизни бренда можно только приветствовать. Если технически общение можно реализовать, то почему бы нет? Кстати, мы хотим сделать нечто подобное, но не в формате обсуждений, а в формате соавторства. Было бы здорово, если слушатели предлагали нам свои истории, а мы их записывали и облекали в форму сериала. Реальные истории из жизни реальных рязанцев. Слушатели сами создают свое радио, представляете? Прекрасный второй сезон может получиться. А то и третий.

- На сколько сезонов рассчитываете продолжение радиосериала?

- Зависит от того, насколько заинтересует слушателей первый сезон, и какие историями с нами будут делиться слушатели.

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