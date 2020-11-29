Андрей Никитин: Даже само слово «радиосериал» звучит необычно и свежо

Андрей Никитин уехал из родного города. Он вернется, чтобы рассказать жизненные истории на радио ТКР ФМ. Фото из личного архива.

«Бурная жизнь» - первый в России масштабный радиопроект из 220 мини-серий, созданный при участии Театра кукол и Союза театральных деятелей Рязанской области. Ежедневно в эфир будет выходить по 8 выпусков. «Не бойся быть молодым!» – девиз ТКР ФМ идеально подходит и для «Бурной жизни». Главные герои сериала – диджей Аркадий и официантка Антонина. Мы поговорили с одним из создателей радиосериала Андреем Никитиным.

«ИДЕЯ РАЗМЕСТИТЬ СЕРИАЛ О РЯЗАНЦАХ НА РАДИО ОКАЗАЛАСЬ ВЕСЬМА КСТАТИ»

- Коротко о себе…

- Родился в Рязани, живу в Москве. Работаю в рекламной индустрии и создаю креативные идеи для рекламных кампаний. Призер международных креативных фестивалей. В свободное время написал сценарии для сериала «Бурная жизнь».

- Почему выбор пал на Рязань? Ведь у каждого города есть свой неповторимый стиль, свои примочки и городские «сумасшедшие»…

- Именно в Рязани запускалось новое молодежное радио ТКР ФМ. Сейчас, когда мы с вами разговариваем, оно уже вещает вовсю. А тогда, в январе, станции еще не было. Все что было – это острое желание Сергея Кузнецова сделать нечто заметное на фоне остальных радиостанций. Так что идея разместить сериал о рязанцах на радио оказалась весьма кстати. На телевидении сериалами никого не удивишь, на радио же – другое дело! Даже само слово «радиосериал» звучит необычно и свежо. А раз что-то звучит именно так, значит, этому прямая дорога на ТКР ФМ.

- СССР сейчас в тренде, раз выбран стиль «Театра у микрофона»? Значит новое – хорошо забытое, и хорошо скроенное, старое?

- Новое – это обогащенное до неузнаваемости старое. Прекрасный стиль «Театр у микрофона», перекочевавший сейчас в дешевые аудиокниги, и много потерявший от этого, заслуживает лучшей участи. Но мы вовсе не ставили перед собой задачу реинкарнации радиотеатра! У нас никто из актеров не говорит с мхатовскими паузами. Вы не услышите многозначительных лирических отступлений. Нет также и диалогов на нескольких человек и морализаторства. Мы всего лишь использовали театральную форму и наполнили ее содержанием, идеально (на наш взгляд) подходящим для молодежного радио: гэгами, скетчами и абсурдистским юмором. Получилась длинная вереница шуток на четыре недели эфира.

- Диджей понятно – это радио, но почему официантка?

- Здесь, собственно, было только два варианта. Либо подруга героя – из его мира, либо нет. В первом случае она может быть диджеем, музыкантом, певицей, автором слов и т. д. Во втором – кем угодно, даже официанткой с Подбелки, куда в один прекрасный день зайдет Аркадий выпить чайку (это спойлер). Так что выбор на самом деле прост. Если подругу поместить в музыкальный мир (первый случай), то в сериале окажется слишком много музыки. Так что решили остановиться на втором. Меньше музыки – больше юмора. И потом, не забывайте, мы говорим только о первом сезоне. Во втором все может быть по-другому.

«LIFE-STORY ВСЕГДА В МОДЕ»

Персонажи радиосериала весьма колоритны. Они будто сошли к нам из шоу Монти Пайтон. Одни появляются только в одной серии, например, старик с Подбелки, предсказывающий будущее. Другие остаются на несколько: житель Горрощи, разговаривающий со своей собакой; обитатель Кального, который прикидывается иностранцем; или хор чревовещателей, который приехал в Рязань на гастроли и заблудился.

- Не секрет, что один из последних трендов это life-story. Откуда вообще появились жизненные истории? Вы придумали их сами или у них есть реальные прототипы?

- Мне кажется, что life-story всегда в моде. Людям нравилось, они будут погружаться в истории про них самих. Может быть, в разные эпохи жизненные истории заслонялись чем-то другим (детективами в начале века или фантастикой в 60-80 годы), но «истории про нас» всегда были, есть и будут. Рязань, как плацдарм для развертывания жизненных историй, подходит превосходно, потому что на каждом углу можно разместить колоритных персонажей и рассказать про них массу историй. Например, одна вертолетная погоня за бабкой с Первомайки чего стоит... А что касается персонажей – вам стоит послушать сериал, чтобы понять, что они на 100% выдуманные. И человек из Горрощи, который разговаривает со своей собакой, и предсказательница будущего с площади Попова, и житель Кального, прикидывающийся иностранцем. Только у двух есть настоящие прототипы. Не скажу, кто.

- Не хотите ли синтезировать в «Театр у микрофона» онлайн общение со слушателями? Не рассматривали такой вариант? К примеру, история закончилась и пошли вопросы и мнения слушателей…

- Это отличная идея. Любое участие слушателей в жизни бренда можно только приветствовать. Если технически общение можно реализовать, то почему бы нет? Кстати, мы хотим сделать нечто подобное, но не в формате обсуждений, а в формате соавторства. Было бы здорово, если слушатели предлагали нам свои истории, а мы их записывали и облекали в форму сериала. Реальные истории из жизни реальных рязанцев. Слушатели сами создают свое радио, представляете? Прекрасный второй сезон может получиться. А то и третий.

- На сколько сезонов рассчитываете продолжение радиосериала?

- Зависит от того, насколько заинтересует слушателей первый сезон, и какие историями с нами будут делиться слушатели.