Где ездить безопаснее? В рязанском городском троллейбусе!

Дезинфекция салона проводится современными методами, в том числе методом холодного тумана.

Год назад рязанский троллейбус отметил свое 70-летие. В отличие от рязанского трамвая, сеть маршрутов которого так и не получила развития, а затем была ликвидирована, этот вид электротранспорта и в XXI веке продолжал пользоваться популярностью у горожан. Последняя новая троллейбусная линия, соединившая депо №2 и микрорайон Канищево (через Кузьмин овраг), была открыта в 2011 году. После перерыва были возрождены маршруты 4 и 15, продлены маршруты 8, 12, 17.

Для Рязани «экология» - очень важное слово

Весной 2019 года специалисты из Санкт-Петербурга проводили в Рязани исследование, на основе которого затем должна была разрабатываться концепция реформы общественного городского транспорта. «Электрический транспорт рано списывать со счетов, - гласило их заключение. – Его преимуществом, в первую очередь, является экологичность».

Действительно, в нашем городе, где то воздух, то вода страдают от загрязнения, полторы сотни больших машин, двигатели которых не наносят никакого вреда окружающей среде – дорогого стоят. В любой развитой стране современного мира это бесспорный атрибут будущего.

Современные электрические двигатели позволяют реализовать и еще одно преимущество - потребление энергии троллейбусом на одного перевезенного пассажира примерно на 30% ниже, чем у автобуса. А применение системы,

когда электроэнергия при торможении запасается в аккумуляторе (такие троллейбусы работают в Рязани с 2010-х годов), еще больше увеличивает этот разрыв.

В 2014 году рязанский троллейбус получил премию «Золотая колесница» и звание лучшего предприятия общественного транспорта в России.

Удивительно, но экономически это выгоднее

В советское время, когда электрическая энергия стоила недорого, троллейбус обходился существенно выгоднее автобуса в повседневной эксплуатации. Именно поэтому троллейбус был спасен в эпоху реформ. Даже в последние годы XX века в город поступали последние модели электротранспорта - например, «двухсалонные» машины из города Энгельса в Саратовской области. В 1993 году в Дашково-Песочне было открыто депо №3, которое и сегодня остается самым современным в городе.

С начала 2000-х годов муниципальный транспорт - как троллейбус, так и автобус – подвергся жесткой экономической конкуренции со стороны маршрутных такси. Их эффективность была выше только за счет одного показателя - малой вместимости используемых микроавтобусов (вначале даже грузопассажирских моделей, наскоро приспособленных для перевозки людей).

- Троллейбус был невыгоден на отдаленных линиях, где не такие большие потоки пассажиров, а также в вечернее время, опять же по причине сокращения людей на остановках, - рассказывает экономист и бизнес-тренер Анжелика Юрлова. - Но зато троллейбус показал себя эффективнее днем на длинных маршрутах.

И если предприятие, обслуживавшее рязанский автобусный парк («Автоколонна 1310») в октябре 2019 года было признано банкротом, «Управление рязанского троллейбуса» показало стабильные финансовые результаты. Оно даже взяло на себя организацию автобусных перевозок, оставшись единственным муниципальным предприятием в сфере общественного транспорта Рязани.

Новый подвижной состав: низкопольный, «космический»

Оснащение «Управления рязанского троллейбуса» (УРТ) современной техникой началось с 2003 года, когда в город впервые за длительное время поступили 15 совершенно новых троллейбусов нового типа - с энергосберегающими электрическими системами и «социальными» низкими полами. Теперь в транспорте гораздо легче ездить пожилым людям, которым трудно подниматься по ступенькам, и инвалидам.

- У нас не было ни одной жалобы на новые троллейбусы от маломобильных групп населения, - подтвердил заместитель директора МУП «УРТ» Алексей Тришкин. - Ни одного случая, чтобы пенсионер или инвалид упал во время движения. Здесь многое зависит и от подготовки водителей.

Действительно, к кадровым вопросам на предприятии подходят совсем не так, как это зачастую делается у частных перевозчиков - проверки квалификации и подготовка к рейсам здесь проводятся намного более тщательно. В ДТП

троллейбус попал в Рязани также всего дважды за год, причем водители троллейбусов в обоих случаях не были виноваты в произошедшем.

На рубеже 2019 и 2020 годов в Рязань стали поступать троллейбусы из Москвы, полученные в рамках соглашения между рязанскими и московскими властями. Всего их было привезено в город более 80. Рязанские мастера подготовили их к эксплуатации в наших условиях - и с марта они начали выходить на линии. Салоны машин, работавших в столице, отличаются удобством и технологическим дизайном, который некоторые пожилые граждане комментируют: «Как в космическом корабле».

Более 70 московских троллейбусов поступило в Рязань в конце 2019 и начале 2020 года.

С точки зрения эпидемиологии это также самый безопасный транспорт

2020 год бросил рязанскому троллейбусу новый вызов - пришлось работать в условиях коронавирусной инфекции. Первое же «карантинное» распоряжение рязанского губернатора Николая Любимова, вышедшее 17 марта, предусматривало особый контроль за общественным транспортом. Исполнение его началось немедленно: после каждого рейса была введена обработка антисептиками поручней, сидений, дверей, а в конце смены - полная противовирусная обработка салона машины. Таких чистых салонов троллейбусов, как нынешней весной и летом, Рязань еще никогда не видела.

- При исследовании смывов с поверхностей в общественном транспорте не было ни одного, где мы нашли бы коронавирус, - рассказали в ноябре специалисты Роспотребнадзора, начавшие проверку в городском транспорте Москвы и продолжившие ее в других городах.

В отличие от микроавтобусов, обслуживающих некоторые особо загруженные городские маршруты, в рязанских троллейбусах не превышается положенный 50%-ный уровень заполняемости салона пассажирами - это дает возможность рязанцам соблюдать социальную дистанцию, что вместе с масочным режимом дает им высокую степень защищенности.

МНЕНИЯ

Елена Хватова, бывший кондуктор автобуса, пенсионерка:

- Троллейбусы - машины удобные и просторные. Уж в нашем-то возрасте сложно пробираться в маршрутке. Салон тесный, да еще маршрутчики на каждое свободное место норовят привинтить лишнее кресло. А еще у троллейбуса из-за электрического двигателя очень плавное движение, там я не боюсь упасть.

Виктор Вереникин, директор гаражного кооператива:

- Лет пять назад в троллейбусы не хотелось входить: большинство было старые, со щелями и слегка закрашенной ржавчиной. Сейчас по городу можно встретить десятки новых троллейбусов, с удобными стойками и поручнями, нога на полах не скользит. Можно сказать, что новый век в Рязань пришел.

ГЛАС НАРОДА

В мае 2018 года рязанская гостелерадиокомпания «Ока» провела исследование общественного мнения о будущем троллейбуса в нашем городе. Всего лишь 1% опрошенных высказался за закрытие этого вида транспорта. Безоговорочно поддержал дальнейшее развитие («Не понимаю, кому могут мешать троллейбусы?») 51% рязанцев, «Троллейбус безопаснее для пассажиров» посчитало 36%, а скептики с мнением «Нужен, только если поменяют старые троллейбусы на более современные» оказались в меньшинстве - солидарность с таким ответом выразило 12%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Контактная сеть троллейбусных линий в Рязани составляет более 302 км. По улицам расположено 15 тяговых подстанций и 7 конечных станций, изначально предназначенных для отдыха водителей и кондукторов.Сегодня действующих троллейбусов в городе около 170, хотя на линию выходит несколько меньше. Ежедневно они перевозят около 70 тысяч пассажиров- 13% от общего количества горожан.