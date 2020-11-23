На АЗС «Роснефти» в Рязани теперь можно заправиться, не выходя из машины.

В Рязанской области водителям стала доступна дистанционная оплата топлива через мобильный сервис Яндекс.Заправки. Такая возможность появилась благодаря сотрудничеству «Роснефти» и Яндекса.

Первыми к проекту подключили АЗС в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Уфе - под брендами «Роснефть», BP, ПТК, «Башнефть» (тремя последними розничными сетями также владеет и управляет «Роснефть»). На втором этапе география сервиса Яндекс.Заправки расширилась до более чем 1400 АЗС на территории России, а это почти половина всех АЗС «Роснефти».

«Клиенты, которые впервые заправляются через Яндекс.Заправки, смогут приобрести топливо с выгодой в размере 10% по промокоду Yandex», - рассказали кураторы проекта.

Конкретно в Рязанской области возможностью бесконтактной оплаты теперь обеспечены все 44 АЗС крупнейшей в России розничной сети.

Кроме того, с октября 2020 года в мобильные приложения Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты интегрированы программы лояльности клиентов розничной сети «Роснефть» и ВР - Семейная Команда и BP Club. К ним в скором времени добавится и программа лояльности сети АЗС «Башнефть». На сегодняшний день при дистанционной оплате баллы начисляются на более чем 1100 АЗС Роснефть, BP и ПТК.

Нельзя не отметить, что, расширяя вместе с Яндексом возможности сервиса бесконтактной оплаты топлива, «Роснефть» делает сам процесс заправки не только более удобным, но и более безопасным в условиях сохранения социальной дистанции. С помощью перечисленных выше приложений пользователь может получить информацию о видах топлива на каждой АЗС, оптимальном маршруте, выбрать номер колонки, марку топлива, его объем и, наконец, осуществить оплату, не выходя из машины.

Кстати, для корпоративных клиентов сервис также доступен. Например, таксопаркам - через приложение Таксометр. Яндекс и «Роснефть» намерены продолжать совместную работу над внедрением новых дистанционных сервисов и услуг.