Городские службы продолжают ликвидировать последствия осадков в Рязани

Дороги и тротуары в Рязани посыпали песком и реагентами.

В минувшие сутки в Рязани резко ухудшилась погода и выпали осадки при минусовой температуре. Городские службы заранее подготовились к предстоящей непогоде и оперативно приступили к ликвидации последствий стихии.

«Благодаря принятым мерам удалось не допустить аварийных отключений систем жизнеобеспечения, все они работают в штатном режиме, без сбоев. Случаев падения деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения из-за ухудшения погоды не зафиксировано», - сообщила пресс-служба городской администрации.

Так, с 19 ноября 22:00 до утра следующего дня на городских дорогах работали 22 пескорасбрасывателя, четыре трактора, а также бульдозеры, погрузчики, самосвалы, грейдеры и другая техника.

Фото: администрация Рязани.

Для обработки дорог городские власти использовали 250 кубометров пескосоляной смеси и 25 тонн реагента, а для обработки остановок и тротуаров – около 20 кубометров пескосоляной смеси.

Фото: администрация Рязани.

Продолжились работы и утром 20 ноября. Во всех районах города сотрудники Дирекции благоустройства Рязани приступили к обработке тротуаров, отчищав вручную их от наледи. По плану, в этих работах задействуют около 90 единиц спецтехники и порядка 200 сотрудников МБУ «ДБГ». Кроме того, к работам по очистке тротуаров от наледи в Московском, Октябрьском и Железнодорожном районах привлекаются подрядные организации.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

КОНКРЕТНО

На каких улицах Рязани обработали дороги и тротуары от наледи

Работы проводились на улицах Введенской, Свободы, Кремлевский вал, Петрова, Солнечной, Каширина, Семинарской, Соборной, Чапаева, Пожалостина, Полевой, Есенина, Горького, Урицкого, Садовой, Щедрина, Подгорной, Скоморошинской, Затинной, Пожалостина, Павлова, Типанова, Чкалова, Высоковольтной, Тормфаш, Военных автомобилистов, Кирпичный завод, Баженова, Черновицкой, Нахимова, Островского, Стройкова, Гагарина, Полетаева, Гоголя, Березовой, Электрозаводской, Радиозаводской, Лермонтова, Новой, Грибоедова, Кальной, Зубковой, Вознесенской, Железнодорожной, Юннатов, Яхонтова, Чапаева, Прижелезнодорожной, Кудрявцева, Пролетарской, Введенской, Радищева, Полевой, Татарской, Ленинского комсомола, 4-й Линии, Весенней, Стройкова, Циолковского, Горького, Электрозаводской, Колхозной, Лево-Лыбедской, Соборной, Тимуровцев, Зубковой, Тимакова, Новоселов, Вокзальной, Новоселковской, Новой, Большой, Советской Армии, Интернациональной, Семчинской, Бирюзова, Станкорзаводской, Космонавтов, Дачной, Новаторов, Промышленной, Сельских строителей, Магистральной, Станкозаводской, Пирогова, Великанова, Юбилейной, Коняева, Забайкальской, Мервинской, Авиационной, Октябрьской, Бирюзова, 1-й Красной, Шевченко, проезде Гоголя, Шереметьевском проезде, площади Мичуринка, площади Попова, Московском шоссе, Куйбышевском шоссе, Михайловском шоссе, Окском шоссе, Первомайском проспекте, Северной окружной дороги, Касимовском шоссе, Ряжском шоссе, Народном бульваре, Южном поселке, Восточной окружной дороги, поселке Агропром, поселке Борки, поселке Никуличи, дороге на ТЭЦ, дороге у Мясокомбината, дороге на ЗИЛ, улицах Связи и Соколовской в поселке Соколовка, Приокском путепроводе и путепроводе на улице Маяковского.

Также обрабатывались спуски и подъемы на дорогах, мосты, остановки общественного транспорта.

Кроме того, тротуары посыпали на улицах Ленина, Полонского, Свободы, Есенина, Соборной, Набережной, Кудрявцева, Горького, Чапаева, Радищева, Тимуровцев, Полевой, Зубковой, Новоселов, Вокзальной, Полетаева, Островского, Черновицкая, Птицеводов, Циолковского, Гагарина, Западная, Спортивной, Первомайском проспекте, площади Свободы, проезде Яблочкова, у МКЦ, площади Димитрова, площади Победы, в Дубовой роще, на Московском шоссе и Михайловском шоссе и других улицах.