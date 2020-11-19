Новые ограничения из-за коронавируса: «дистанционка» в школах Рязани и Новый год без торжеств

Новогодние массовые мероприятия оказались под запретом. Рязанцев призвали отмечать дома в узком кругу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Сегодня наш регион, как и вся страна, живет в условиях борьбы с пандемией. Специалисты регионального Роспотребнадзора отмечают осложнение эпидемиологической обстановки. Ежедневно фиксируется рост числа заболевших. К сожалению, увеличивается число заболевших в группах риска, что особенно опасно», - так начал губернатор Рязанской области Николай Любимов свое обращение к жителям региона 19 ноября.

Специалисты отмечают, что ситуация усложняется сезонными заболеваниями – гриппом и ОРВИ. Учитывая последние новости, Любимов сообщил, ждут ли Рязанскую область новые ограничения.

«Если не принимать дополнительные меры, мы можем столкнуться с резким ухудшением обстановки», - заявил губернатор.

Притом он отметил, что масштабных ограничений власти хотят избежать из-за экономических последствий таковых. По словам Любимова, решения будут приниматься «точечно», исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

«Одним из таких решений специалисты считают разобщение групп школьников. Нам необходимо прервать цепочку заражений, но при этом мы понимаем, насколько сложен переход на дистанционное обучение для детей, родителей и учителей», - сказал губернатор.

Очно продолжат учиться с 1 по 4 и с 9 по 11 классы. С 23 ноября по 6 декабря на «дистанционку» перейдут 5 и 6 классы. Затем они вернутся в школы, и удаленно начнут учиться уже 7, 8 и 10 классы.

ВАЖНО: речь идет только о школах Рязани, в районах такие меры пока вводить не будут.

Режим работы детских садов и колледжей по всему региону будет зависеть от ситуации в каждом конкретном учреждении.

«Общим для всех образовательных учреждений остается требование прервать обучение в классе или группе, если в них фиксируется заболевший COVID-19. Также образовательное учреждение прекращает работу, если порог по гриппу и ОРВИ превышен на 20%», - добавил Любимов.

Во второй части своего обращения губернатор высказался по поводу того, как в Рязанской области будут праздновать Новый год в условиях пандемии.

- Давайте вспомним, что Новый год - это традиционно семейный праздник, и откажемся от каких-либо массовых мероприятий. Мы не будем проводить новогодние елки и новогодние торжества. Сам я тоже встречу Новый год дома с семьей, - заявил Любимов.

Таким образом, вместо культурно-массовых мероприятий рязанцам смогут предложить только онлайн-формат праздничных активностей. Губернатор предупредил, что если ситуация продолжит ухудшаться, новых ограничений нельзя будет избежать.