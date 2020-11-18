В страшном пожаре в Рязанской области погибла семья из четырех человек - двое детей и их родители

Фото с места ЧП.

В среду, 18 ноября, в 14.53 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области. Незамедлительно на место были отправлены первые пожарные расчеты. Четырехквартирный дом площадью 150 квадратных метров сгорел полностью. В тушении и локализации пламени в общей сложности принимали участие 15 спецавтомобилей и 32 человека личного состава.

После разборов завалов в квартире, где предположительно находился очаг возгорания, обнаружены останки четырех человек. По предварительным данным, это проживавшие здесь супруги и двое их малолетних детей (одному 4 годика и второму 10 месяцев).

- На место происшествия выехал руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин, - отметила руководитель региональной пресс-службы ведомства Анжелика Евдокимова. - В настоящее время следователи и следователь-криминалист осматривают место происшествия, устанавливают свидетелей и очевидцев. С учетом первоначальных сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отреагировали незамедлительно на несчастье и в прокуратуре Рязанской области. Ведомство в свою очередь также объявило о проведении проверки, во время которой оценят жилищно-бытовые условия проживания погибших, а также работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних при работе с данной семьей.

Несколько лет назад эта семья числилась неблагополучной, но после длительной работы с ними супруги взялись за ум и устроились на работу. Об этом сообщает региональное издательство «Пресса». Кроме того, известно, что двое старших детей супружеской пары спаслись, поскольку воспитываются опекуном.

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