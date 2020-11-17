Почему рязанский «М5 Молл» не стал второй «Зимней вишней»?

Зарево пламени было видно за километр.

Когда два с половиной года назад произошла трагедия в кемеровской «Зимней вишне», вся Россия ужаснулась ее масштабу. Начались проверки торговых центров на соблюдение ими мер пожарной безопасности. Не обошли они стороной и Рязань. Некоторые ТЦ даже приостанавливали деятельность на день-другой для устранения претензий со стороны надзорных органов. В то же время был проведен опрос среди рязанцев, какой ТЦ, по их мнению, самый безопасный. Победил «М5 Молл» - в его пользу сыграло два фактора: большое количество открытых входов и, самое главное, всего один этаж. Но по иронии судьбы, ЧП случилось именно в нем.

Пожар в рязанском торговом центре обернулся немалыми убытками.

Бесконечнее Вселенной

В четверг вечером по просторам интернета разнеслась новость: горит «М5 Молл». Зарево пламени было видно за километр. Туда срочно направлялись пожарные машины и подразделения экстренных служб. К счастью, никто не пострадал. Но сразу встал вопрос: как такое могло случиться? Выдвигались разные версии: от замыкания электропроводки до умышленного поджога. Но когда стала известна причина… Она повергла в шок.

Альберт Эйнштейн как-то произнес фразу: «Бесконечна Вселенная и человеческая глупость, но по поводу первой я еще до конца не уверен». Второму мы получили наглядное подтверждение.

Возгорание началось в батутном центре. Это такое место, где дети могут от души порезвиться, прыгая на батутах, упругих матах. Но есть одно место, привлекательное для ребятни - так называемый сухой бассейн. Это яма, наполненная небольшими кусками поролона (кубиками или шариками), и, находясь в ней, ребенок испытывает ощущения, схожие с нахождением в воде. Такие бассейны даже используют в качестве средства физической реабилитации детей с ДЦП. Штука абсолютно безобидная. На первый взгляд.

Возгорание началось в батутном центре. Это такое место, где дети могут от души порезвиться, прыгая на батутах, упругих матах.

Оказалось, что взрослый человек, якобы даже сотрудник, решил показать знакомым свою ракетницу. Прямо в детском центре. Случайно нажал на спусковой крючок, и ракетница выстрелила вверх. Отрекошетив от потолка, сигнальная ракета угодила аккурат в яму с поролоном, который мгновенно вспыхнул.

Сотрудники батутного центра быстро вывели посетителей. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, началась эвакуация людей. Была предпринята попытка потушить пожар самостоятельно, благо пожарный кран находился прямо около входа в центр. Но когда раскатали рукав и дали воду, ткань не выдержала и разорвалась как раз в месте крепления его к гидранту. Вода стала хлестать по полу коридора… Так одна человеческая глупость оказалась помноженной на человеческую безалаберность. А ведь за состоянием систем пожарной безопасности должны следить не арендаторы, а владельцы ТЦ, так что часть вины в случившемся лежит и на них.

А если без глупостей?

Еще одна злая ирония заключается в том, что пожар в «Зимней вишне» начался также с детского игрового центра и тоже с крыши. Тогда из-за короткого замыкания загорелась пластиковая люстра, висевшая, догадайтесь над чем? Правильно, над сухим бассейном! Куски горящего пластика подожгли поролон. Дальше вы, наверняка, помните, что было.

Пожар в рязанском торговом центре обернулся немалыми убытками.

Неизвестно как сейчас, а в советское время при проведении массовых детских мероприятий все легкогорючие поверхности обрабатывались специальным составом, предотвращающим возгорание. Те же елки в школах опрыскивали им. А тут поролон, материал, априори горючий.

После пожара в «Зимней вишне» коллеги-журналисты из «Московского комсомольца» посетили торговый центр «Светлановский» в Санкт-Петербурге, оборудованный той же фирмой «Цари Спарты», что и «Зимняя вишня», и изъяли кусок поролонового кубика из игрового бассейна. Испытания образца материала показали его чрезвычайную горючесть.

Пожар в рязанском торговом центре обернулся немалыми убытками.

Некоторые горячие головы уже предлагают досматривать посетителей детских центров на наличие огнеопасных предметов. Но это - борьба со следствием. Причина же кроется в другом – в несоответствии самого оборудования детских игровых центров (не будем говорить обо всех, но о многих - точно) требованиям пассивной пожарной безопасности.

Ведь если это не может загореться - оно и не загорится, каких бы человеческих глупостей не творили рядом. Это называется «защита от дурака».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Хозяин батутного центра, где начался пожар в «М5 Молл», выпустил видео

Он высказался о страховке, версиях случившегося и последствиях крупного ЧП (подробнее).

Владелица бизнеса в ТЦ «М5 Молл» описала последствия пожара

Она предположила, что убытки для арендаторов составят «сотни миллионов» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!