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Политика

Глава администрации Рязани побывала на улице Коняева, где начался ремонт автодороги

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Источник:kp.ru
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Елена Сорокина убедилась, что ремонт ведется без отставания от графика.

Елена Сорокина убедилась, что ремонт ведется без отставания от графика.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина проинспектировала ремонтные работы на улице Коняева. Здесь начались работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В первую очередь ремонтируются участки с интенсивным движением общественного транспорта, а также те автодороги, по которым поступало наибольшее число обращений от горожан.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ

Жители улицы Коняева активно участвовали в общественном голосовании по приоритетам ремонта на текущий год, которое проходило на портале «Наш дом Рязань». По результатам опроса эта улица стала одним из лидеров.

- Сегодня приехала посмотреть, как идут работы на этом объекте. Сейчас здесь выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой, сделаны заездные карманы. Подрядчик приступил к установке бордюрного камня и обустройству тротуаров. Пообщалась с исполнителем работ, обратила особое внимание на необходимость минимизации неудобств для жителей в связи с тем, что тротуар прокладывают вблизи к ограждениям и калиткам домов. Кроме того, перед началом зимы весь строительный мусор и грунт, который остался после проведения дорожных работ, должен быть убран, - поделилась Елена Сорокина.

Контракт по благоустройству улицы Коняева двухлетний.

Контракт по благоустройству улицы Коняева двухлетний.

Ремонт ведется по графику, без отставания. Контракт по благоустройству улицы Коняева двухлетний, поэтому к наступлению устойчивых отрицательных температур необходимо по максимуму завершить текущие работы. А также в кратчайшие сроки обустроить удобные подходы и подъезды к домам.

КАКИЕ ЕЩЕ УЛИЦЫ ПОПАЛИ В НАЦПРОЕКТ

Напомним, в нынешнем году в перечень объектов ремонта по нацпроекту «БКАД» в Рязани включены следующие улицы: Щедрина, Забайкальская, Высоковольтная (на участке между улицами Весенняя и Островского), Рязанская, Мервинская (от 7-го Мервинского проезда до улицы Мервинской, 121), Прижелезнодорожная (от дома 10 до дома 52), Добролюбова, Дачная, Березовая, Татарская (между улицами Пролетарская и Дзержинского), Братиславская (от улицы Островского до улицы Гоголя), Коняева, Шереметьевская, Песоченская, Народный бульвар, Пролетарская, Ленина (мост Лыбедь), Советской Армии (между улицами Тимуровцев и Советской Армии), Касимовское шоссе, а также автодорога от пересечения улицы Рязанской и М5 до РНПК. На ряде объектов работы уже закончены. Для ремонта еще нескольких рязанских улиц заключены двухлетние контракты, которые предусматривают сдачу объекта в будущем году.

Цель нацпроекта - сделать комфортным и безопасным передвижение по российским дорогам.

Цель нацпроекта - сделать комфортным и безопасным передвижение по российским дорогам.

НАША СПРАВКА

Цель нацпроекта «БКАДС» - делать комфортным и безопасным передвижение по российским дорогам. Отремонтировать региональные и муниципальные дороги, а также дороги в военных городках. Ликвидировать места концентрации ДТП, внедрить интеллектуальные системы управления движением, усилить контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза.

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