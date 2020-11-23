Качество молочных продуктов ООО «Мурминское» подтверждено независимыми экспертизами

Высокое качество продукции ООО «Мурминское» было неоднократно отмечено наградами выставки «Золотая осень».

Качественные молочные продукты – необходимая составляющая ежедневного рациона для человека, который внимательно относится к своему здоровью. Высокое качество продукции ООО «Мурминское» было неоднократно отмечено наградами Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве и подтверждено независимыми экспертизами, которые проводились по инициативе рязанской редакции газеты «Комсомольская правда». А недавно молоко «Му-у-у- урминское» заняло 1 место по оценкам независимых экспертов. Об этом писала газета «Комсомольская правда» в номере от 18 ноября 2020 года. Но самая главная награда – отзывы благодарных покупателей.

В этом магазине на ул.Свободы, д.4 можно купить продукцию ООО «Мурминское».

Продукцию этого рязанского производителя многие успели оценить. Есть из чего выбирать: молоко в пакетах жирностью 2,5% , 3, 2 %, 3,5%, кефир – жирный и маложирный, ряженка, термостатная простокваша с массовой долей жира от 3,2 % до 4, 5 %. Любителям творога предлагается продукт 9 процентов жирности и творожная масса. На завтрак, например, можно съесть сыр «Адыгейский» 45% жирности, и бутерброд со сливочным маслом 84,5%.

Недавно молоко «Му-у-у- урминское» заняло 1 место по оценкам независимых экспертов.

В этом году предприятие выпустило несколько новинок. Сывороточный напиток со вкусом вишни (объем 1 литр, жирность 0,2 %), топленое молоко (можно использовать как для питья, так и для приготовления каш и выпечки), термостатный йогурт «Будь здоров!» и сливки 20% жирности.

Продукция не содержит ароматизаторов, искусственных красителей и консервантов. Она продается на ярмарках выходного дня, в магазине «Покупай рязанское!» (ул.Свободы, д.4,) , в ТЦ «Алина» (ул.Новоселов, д.30А).

В точках продаж регулярно проводятся дегустации, а в некоторые дни действуют скидки. Следите за новостями в группе «ВКонтакте».

Цены действительны на момент публикации.

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