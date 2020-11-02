Андрей Красов передал средства индивидуальной защиты в ковидный госпиталь при больнице №4 Рязани

Фото: ryazan.er.ru

2 ноября Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов передал в городскую больницу №4 средства индивидуальной защиты.

О ситуации в медицинском учреждении парламентарию от Рязанской области рассказал главный врач Сергей Викулин. По его словам, с 26 октября в больнице развернут дополнительный ковидный госпиталь. Решение принято в связи с непростой ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе. Здесь развернуто 80 коек, задействовано 26 врачей, принимают больных с коронавирусом легкого, среднего и тяжелого течения.

Депутат передал больнице тысячу штук медицинских масок и столько же пар перчаток.

«В условиях борьбы с пандемией считаю необходимым лично помогать и тем, кто столкнулся с заболеванием, и врачам, которые сейчас на передовой», – отметил Андрей Красов.

Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время возобновилась работа волонтеров по оказанию помощи пожилым гражданам, которые находятся в режиме самоизоляции.

«Кроме того, содействие добровольцев требуется в стационарах. Уверен, студенты РязГМУ вновь присоединятся к врачам в «красных зонах», – сказал член фракции «Единой России» в Госдуме.

Также Андрей Красов и главврач больницы №4 обсудили вопросы организации питания медиков, работающих с ковидными пациентами, необходимость обеспечения бесплатными лекарственными препаратами больных, проходящих лечение от COVID-19 в домашних условиях.

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