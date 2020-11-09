Как изменится Большой каменный мост в Рязани

Так согласно проекту, разработанному ООО «Проектреставрация» и инженерным центром «ПОИСК», мост будет выглядеть летом следующего года.

Уже почти месяц как в центре Рязани идут масштабные работы на улице Ленина. Проводится реконструкция моста через реку Лыбедь. Почему это потребовалось делать сейчас и что нас ожидает?

От деревянного настила до «Зеленого меридиана»

История моста начинается в далеком XVIII веке, во времена императрицы Екатерины II, когда наш город уже перерос пределы кремля и прилегающих слобод. Тогда был разработан первый генеральный план, предусматривавший прямоугольную (шахматную) планировку улиц. Но Рязань-то не в пустыне стоит, почти посредине города течет речка Лыбедь, течет по глубокой пойме. Значит, нужны мосты. Изначально они были деревянными, сделанными из дуба.

- В середине XIX века мост на Астраханской улице (ныне улица Ленина) стал каменным, - рассказывает краевед Александр Дударев, - но долгое время был без тротуаров и ограды. И лишь в конце XIX века стал безопасным для пешеходов. Хотели тогда и фонари керосиновые установить, но не хватило денег.

Шли годы, мост испытал на себе и радостные «Марши Свободы» марта 1917-го, и советские первомайские демонстрации, и стук солдатских сапог осени 41-го. После войны мост облагородили, появилась знаменитая чугунная ограда, а речку, что он пересекал, закопали в трубу, и стала наша Лыбедь скрыта от глаз, как ее сестра Неглинная в Первопрестольной. И мост перестал быть таковым, скорее он стал похож на дамбу с оградой, а о том, что под ним когда-то текла река, напоминали разве что остатки арки, почти скрытые землей.

Правильное название моста не Астраханский и не Лыбедский, а Большой Каменный Астраханский. Так мост выглядел в 50-е годы прошлого века. Предоставлено Александром Дударевым.

Вскоре настал черед других мостов - на улицах Горького, Маяковского, Чапаева/Яхонтова, под которыми прошел Лыбедский бульвар.

- В конце 70-х годов у городских властей возникла идея создать в Рязани так называемый «Зеленый меридиан», - говорит краевед Игорь Канаев, - пешеходную зону от ЦПКиО до кремля, которая со временем постепенно реализовывается. Чтобы человек, выходил из парка, переходил железную дорогу, спускался затем на бульвар и мог пройти пешком поверху речного русла до кремля. Но сейчас ему преграждает дорогу Большой Каменный Астраханский мост (именно так он назывался изначально, с момента его возведения), разрывая тем самым пешеходную зону. В рамках этого проекта, мне кажется, можно даже в некоторых местах вытащить из трубы Лыбедь, придав ландшафту особый шарм.

Конечно, мост за полтора с лишним века изрядно обветшал. Уже десятки раз за время, прошедшее после последней реконструкции, на нем проваливался грунт. Стала периодически осыпаться дамба… В общем, затягивать уже было некуда.

Новый мост с частью старого

Заработала строительная техника, круша камень еще царских времен. И стали появляться интересные находки.

- Когда строили еще первый, деревянный мост, грунт для дамбы привозили из старой части города, - поясняет рязанский археолог Василий Конов, - и в земле, что теперь отсюда вынимают, находят различные свидетельства не только времени возведения моста, это осколки посуды, металлические изделия, но и более ранней эпохи, вплоть до монет XVII века. Также была обнаружена старая кирпичная кладка. Ее сохранят, и она станет инсталляцией, частью тоннеля, который появится под мостом.

Сейчас от моста почти ничего не осталось, на его месте зияет огромный ров. Но в скором времени его засыплют, правда не весь - внизу появятся две арки для прохода людей и проезда велосипедистов, и мечта о полностью пешеходном «Зеленом меридиане» станет почти реальностью. Останется только доделать участок от улицы Чапаева до железной дороги и благоустроить участок от цирка до кремлевского вала.

Можно ли было обойтись без таких масштабных работ, в том числе связанных с почти полным уничтожением старой постройки? Краеведы в один голос говорят: можно, если проводить не реконструкцию, а реставрацию моста. Но с другой стороны, это потребовало бы бОльших временнЫх затрат. А любая затяжка с ремонтом, учитывая вызванные им трудности в движении транспорта, была бы встречена населением крайне негативно.

Возобновить движение по новому мосту нам обещают уже перед новогодними праздниками. А вот пройтись под его сводами нам будет суждено ближе к празднованию Дня города в следующем году.

Есть идея!

А может, стоит вернуть Лыбедь на поверхность?

Идея частичного возвращения «похороненных» городских речек на белый свет не нова. Так, в конце XX века в Москве на поверхность вывели часть реки Неглинной в районе Александровского сада. А чем мы хуже?

Но есть одно но. Состояние воды в Лыбеди, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Однако не все так плохо.

- Реки имеют способность к самоочищению, - констатирует краевед Игорь Канаев, - если их умышленно не загрязнять. У Лыбеди есть все шансы возродиться, тем более что основной ее бывший главный загрязнитель, завод «Рязсельмаш», ушел в небытие. А если на время спустить Рюминский пруд и очистить его дно от старых отложений, то вода в реке станет чистой еще быстрее. И можно было бы на Лыбедском бульваре сделать красивые вкрапления участков с журчащей водой.