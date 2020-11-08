Убедиться в качестве товара и пожаловаться на продавца станет невозможно? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Об этом не говорят в новостных выпусках. Не вспоминают на ток-шоу. Но это коснется многих, ибо каждый из нас сталкивается с этим ежедневно, а то и не раз на дню. Это – сфера торговли. В своей работе она руководствуется в основном двумя законодательными актами – Правилами торговли, устанавливаемыми правительством, и законом «О защите прав потребителей». Плюс локальные законодательные акты, касающиеся узких направлений продаж, например лекарств, алкоголя, табака.

И Правила торговли собираются обновить и ввести в действие с 1 января. Проект опубликован, а значит, с одной стороны, мы можем с большой вероятностью знать, что нас ожидает, а с другой – в определенной степени повлиять на него.

Добро пожаловаться. Вопрос только кому…

Действующие сейчас Правила торговли были введены в действие еще в конце прошлого века, в 1998 году. Понятно, что с того времени много что изменилось, в том числе и в организации торговли: количество рынков и мелких магазинов сократилось, на смену им пришли огромные гипермаркеты. Шагнула вперед также техника и средства коммуникации – телефон с подключением к интернету в руках человека стал обычным явлением. Все это не могло не отразиться на проекте новых Правил.

Первой под нож попала «Книга жалоб и предложений». Кому-то может показаться, что в наше время это бумажное изделие – махровый анахронизм из глубины советских времен, который уже никому не нужен. Однако она выполняла очень важную функцию – коммуникации между покупателем и продавцом. Покупатель мог оставить свои отзыв – положительный или отрицательный, а продавец обязан был ответить на него в установленные Правилами сроки.

– В проекте новых Правил указано, что потребитель может подать свою жалобу продавцу, но не обязывает продавца ее принять и рассмотреть, – говорит председатель Объединения потребителей России Наталия Старостина, – что делает эту процедуру фактически бесполезной. Кроме того, в новых Правилах нивелируется доступ потребителя к информации: теперь ему вправе отказать в ознакомлении с товарно-сопроводительной документацией, с теми же сертификатами качества. Также правила отменяют понятие плановых проверок. Теперь проверки могут быть только внеплановыми, после жалоб покупателей, на которые получен отказ со стороны продавца или производителя.

Получается замкнутый круг: проверок не будет, потому что нет жалоб, а жалоб нет, потому что их не приняли. Что будет порождать безнаказанность торговцев.

Как сделать пару шагов вперед, не откатываясь назад

То, что Правила торговли надо менять, адаптируя их к реалиям жизни – факт. И взамен ликвидируемой книги жалоб предложить что-то иное, более эффективное. Например, сделать единый сайт жалоб и предложений, куда можно будет войти через сайт Госуслуг.

– Когда современный человек вооружен смартфоном, ему вряд ли понадобится какой-нибудь бумажный носитель, – считает координатор федерального проекта «За чистые продукты» Александр Бражко, – к тому же современную технику можно использовать в качестве орудия проверок. По аналогии как в Москве это делается с нарушителями правил дорожного движения или благоустройства, когда человек скачивает программу, фотографирует с привязкой к местности и отправляет доказательство в контролирующие органы. А заход через сайт Госуслуг позволил бы отсечь нездоровых людей и потребителей-экстремистов. Вообще у нас правила заточены под продавца. Но под видом для блага покупателя. Например, договоры на поставку продуктов заключаются так, что в случае обнаружения в партии фальсификата производитель попадает на огромный штраф. Вроде бы логично и справедливо, правда? Только вот покупателю от этого ни жарко, ни холодно. А сейчас много операций совершается безналичным способом. Почему бы в случае обнаружения фальсификата не вернуть деньги из штрафа за партию фальсификата покупателям? Этого нет. У нас система возврата денег за некачественный товар выстроена извращенно и настроена против покупателя. Ведь как получается: человек платит за брак сразу, а в случае возврата товара ему возвращают деньги через 30 дней. Получается, торговцы не только продали плохой товар, но и получили бесплатный кредит на месяц за счет потребителя.

Новые Правила торговли будут рано или поздно приняты. В каком виде – большой вопрос, и далеко не решенный. Ведь представители торговых сетей, куда мы обращались за комментариями – от региональных до международных, были категоричны в своих ответах:

– Мы проекты не комментируем.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Координатор федерального проекта «За чистые продукты» Александр Бражко:

– Мы предлагаем создать в магазинах отделы «Подозрительных продуктов», куда будут попадать товары производителей, не раз уличенных в изготовлении фальсификата. Качественные товары не должны соседствовать с потенциально опасными.

И такие отделы должны находиться в стороне.