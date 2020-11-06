На завтрак рязанцы с удовольствием едят бутерброды с натуральным маслом под брендом «Амка».

В эти дни, когда каждый человек лично и весь мир в целом борется с коронавирусом, нам крайне важно заботиться о физическом и душевном здоровье. Сегодня мы ведем правильный образ жизни, питаемся натуральной пищей и занимаемся спортом: вирус заставил нас всерьез задуматься над собственным здоровьем и гигиеной – и дело не только в мытье рук или защитных масках. Как показывает практика, за время карантина люди стали больше заботиться о своем иммунитете. И вероятность того, что этот тренд закрепится надолго и станет одним из основных – очень высока. Когда пандемия останется в прошлом, потребители по инерции продолжат следить за собой на том же высоком уровне.

В помощь нашему иммунитету

Довольно часто смена сезонов провоцирует снижение иммунитета и ухудшение нашего самочувствия: особенно осенью наблюдается резкий всплеск простудных заболеваний.

В период ОРВИ и гриппа наш организм вынужден защищаться, образуя биологически активные молекулы – иммуноглобулины. Практически все действия нашей иммунной системы связаны с повышенной тратой белков, поэтому именно белковая пища необходима для борьбы с инфекцией. В этом плане незаменимыми становятся молочные продукты, содержащие как большое количество белка, который усваивается организмом человека, так и макро– и микроэлементов, которые также тратятся на работу иммунной системы. Кроме того, особенно важен гормональный баланс в организме для выработки достаточного количества гормонов, а для этого важно поддерживать достаточное поступление в пищу жиров – этот запас могут обеспечить многие молочные продукты.

Особую ценность представляют кисломолочные продукты с полезными бактериями или обогащенные пробиотиками – они способствуют укреплению иммунитета и нервной системы из-за накопления в них крайне необходимых человеку витаминов, синтезируемых молочнокислыми бактериями.

«Амка» выручит даже в период карантина!

Рязанцы оценили пользу молочных продуктов во многом благодаря продукции крупнейшего в регионе Агромолкомбината «Рязанский»: этот гигант еще с 1976 года выпускает качественную натуральную продукцию без каких-либо примесей и консервантов. Недаром бренды «Амка» и «Му-у» пользуются спросом не только в рязанском регионе, но и других, в том числе в столичном: спрос на весь ассортимент молочной продукции постоянно растет. Кроме того, продукция предприятия регулярно поставляется в Калужскую, Нижегородскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области. Даже весной 2020 года – во время карантина – продажи продуктов с длительным сроком хранения – ультрапастеризованного молока и сливочного масла – увеличились на 30%; на 20% возрос спрос на кисломолочную продукцию. Однако в «Амке» нет перебоев с поступлением сырья, предприятие способно в полной мере удовлетворить потребности населения даже в период всеобщей самоизоляции. А высокотехнологичное оборудование позволяет не только производить большие объемы, но и легко переключаться на выпуск разных видов продукции, ориентируясь на вкусы и желания потребителей: если сегодня рязанцы захотят больше кефира, а завтра – больше творога, то «Амка» без проблем выполнит желания своих покупателей.

Качественная и безопасная продукция без консервантов

У нас есть уникальная возможность употреблять молочную продукцию, полученную от коров, которые пасутся на рязанских лугах: сырье в АМК «Рязанский» поступает с собственных мега-ферм, расположенных в деревне Хирино. На предприятии уверены: молоко – это живой продукт, и он требует к себе очень внимательного и бережного отношения. В аппаратный цех молоко подается по трубам и попадает прямиком на пастеризованную установку, не контактируя ни с воздухом, ни с чьими-то руками: закрытый производственный процесс исключает добавление примесей и окисления, и в результате в готовой продукции сохраняются все полезные вещества и витамины. Со станции приемки сырье по молокопроводам поступает в цеха – процесс переработки также полностью автоматизирован и исключает попадание в продукцию нежелательных элементов. Завод уверен в качестве своей продукции: специалисты оценивают пробу молока по цвету, запаху и вкусу, проверяют массовую долю жира и белка, плотность, кислотность, термоустойчивость, температуру и микробиологические показатели. Еще однои отличительнои особенностью продукции АМК «Рязанскии » является стопроцентная натуральность: на предприятии не используют никаких синтетических заменителеи .

Локдаун – не помеха

Сегодня АМК «Рязанский» работает в прежнем режиме и готов обеспечить рязанцев любимой «молочкой»: предприятие представлено на рынке двумя брендами – «Амка» и «Му-у». В общей сложности завод выпускает более 50 наименований продукции и даже не думает останавливаться на достигнутом: линейка регулярно корректируется с учетом пожеланий и спроса покупателей. И даже в такие трудные времена большой бизнес не ударяется в производство фальсификата, продолжая радовать своих покупателей натуральной продукцией, несмотря на все сложности.