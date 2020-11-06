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Экономика

Не страшен ни грипп, ни ОРВИ, ни ковид!

Большое количество белка, содержащегося в молочных продуктах, помогает нашей иммунной системе бороться с различными инфекциями
Источник:kp.ru
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На завтрак рязанцы с удовольствием едят бутерброды с натуральным маслом под брендом «Амка».

На завтрак рязанцы с удовольствием едят бутерброды с натуральным маслом под брендом «Амка».

В эти дни, когда каждый человек лично и весь мир в целом борется с коронавирусом, нам крайне важно заботиться о физическом и душевном здоровье. Сегодня мы ведем правильный образ жизни, питаемся натуральной пищей и занимаемся спортом: вирус заставил нас всерьез задуматься над собственным здоровьем и гигиеной – и дело не только в мытье рук или защитных масках. Как показывает практика, за время карантина люди стали больше заботиться о своем иммунитете. И вероятность того, что этот тренд закрепится надолго и станет одним из основных – очень высока. Когда пандемия останется в прошлом, потребители по инерции продолжат следить за собой на том же высоком уровне.

В помощь нашему иммунитету

Довольно часто смена сезонов провоцирует снижение иммунитета и ухудшение нашего самочувствия: особенно осенью наблюдается резкий всплеск простудных заболеваний.

В период ОРВИ и гриппа наш организм вынужден защищаться, образуя биологически активные молекулы – иммуноглобулины. Практически все действия нашей иммунной системы связаны с повышенной тратой белков, поэтому именно белковая пища необходима для борьбы с инфекцией. В этом плане незаменимыми становятся молочные продукты, содержащие как большое количество белка, который усваивается организмом человека, так и макро– и микроэлементов, которые также тратятся на работу иммунной системы. Кроме того, особенно важен гормональный баланс в организме для выработки достаточного количества гормонов, а для этого важно поддерживать достаточное поступление в пищу жиров – этот запас могут обеспечить многие молочные продукты.

Особую ценность представляют кисломолочные продукты с полезными бактериями или обогащенные пробиотиками – они способствуют укреплению иммунитета и нервной системы из-за накопления в них крайне необходимых человеку витаминов, синтезируемых молочнокислыми бактериями.

«Амка» выручит даже в период карантина!

Рязанцы оценили пользу молочных продуктов во многом благодаря продукции крупнейшего в регионе Агромолкомбината «Рязанский»: этот гигант еще с 1976 года выпускает качественную натуральную продукцию без каких-либо примесей и консервантов. Недаром бренды «Амка» и «Му-у» пользуются спросом не только в рязанском регионе, но и других, в том числе в столичном: спрос на весь ассортимент молочной продукции постоянно растет. Кроме того, продукция предприятия регулярно поставляется в Калужскую, Нижегородскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области. Даже весной 2020 года – во время карантина – продажи продуктов с длительным сроком хранения – ультрапастеризованного молока и сливочного масла – увеличились на 30%; на 20% возрос спрос на кисломолочную продукцию. Однако в «Амке» нет перебоев с поступлением сырья, предприятие способно в полной мере удовлетворить потребности населения даже в период всеобщей самоизоляции. А высокотехнологичное оборудование позволяет не только производить большие объемы, но и легко переключаться на выпуск разных видов продукции, ориентируясь на вкусы и желания потребителей: если сегодня рязанцы захотят больше кефира, а завтра – больше творога, то «Амка» без проблем выполнит желания своих покупателей.

Качественная и безопасная продукция без консервантов

У нас есть уникальная возможность употреблять молочную продукцию, полученную от коров, которые пасутся на рязанских лугах: сырье в АМК «Рязанский» поступает с собственных мега-ферм, расположенных в деревне Хирино. На предприятии уверены: молоко – это живой продукт, и он требует к себе очень внимательного и бережного отношения. В аппаратный цех молоко подается по трубам и попадает прямиком на пастеризованную установку, не контактируя ни с воздухом, ни с чьими-то руками: закрытый производственный процесс исключает добавление примесей и окисления, и в результате в готовой продукции сохраняются все полезные вещества и витамины. Со станции приемки сырье по молокопроводам поступает в цеха – процесс переработки также полностью автоматизирован и исключает попадание в продукцию нежелательных элементов. Завод уверен в качестве своей продукции: специалисты оценивают пробу молока по цвету, запаху и вкусу, проверяют массовую долю жира и белка, плотность, кислотность, термоустойчивость, температуру и микробиологические показатели. Еще однои отличительнои особенностью продукции АМК «Рязанскии » является стопроцентная натуральность: на предприятии не используют никаких синтетических заменителеи .

Локдаун – не помеха

Сегодня АМК «Рязанский» работает в прежнем режиме и готов обеспечить рязанцев любимой «молочкой»: предприятие представлено на рынке двумя брендами – «Амка» и «Му-у». В общей сложности завод выпускает более 50 наименований продукции и даже не думает останавливаться на достигнутом: линейка регулярно корректируется с учетом пожеланий и спроса покупателей. И даже в такие трудные времена большой бизнес не ударяется в производство фальсификата, продолжая радовать своих покупателей натуральной продукцией, несмотря на все сложности.

Продукция Агромолкомбината «Рязанский» регулярно становится победителем независимых экспертиз, проводимых нашей редакцией.

Продукция Агромолкомбината «Рязанский» регулярно становится победителем независимых экспертиз, проводимых нашей редакцией.

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