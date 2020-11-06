Директор «Рязани-ВДВ» Светлана Подоль: мы только на Лиге чемпионов заработали 10 млн, а нас закрывают!

Слезы радости от золотых медалей 2018 года на лицах игроков и руководства клуба. Кто бы тогда мог представить, что не пройдет и двух лет, как существование команды окажется под вопросом. Фото: Александр БЛОХИН

24 года назад рязанцев познакомили с диковинным, как казалось на тот момент, видом спорта – женским футболом. Хотя чемпионаты страны на тот момент проходили уже довольно давно – с конца 80-х годов. Команда «Марсель», годом позднее переименованная в «ВДВ», сходу вошла в Высшую лигу, где сразу стала бронзовым призером и финалистом кубка. А через пару лет стала чемпионом России. О рязанском футбольном феномене стали говорить по всей стране. Правда, были и падения. В 2004-м команда неожиданно снялась с чемпионата в самом начале сезона, но потом, словно птица Феникс, возродилась вновь под названием «Рязань-ВДВ». В середине десятых годов рязанки вновь заблистали, занимая призовые места в чемпионате, и как результат – в наш город на матчи Лиги чемпионов стали приезжать именитые команды европейского уровня. В составе команды стали появляться игроки, выросшие в Рязани и воспитанные местным ДЮСШ…

И тут – гром среди ясного неба: 12 октября вышло распоряжение областного правительства о предстоящей ликвидации клуба.

О причинах этого решения говорили разное и разные люди. До поры до времени руководство клуба держало паузу. Но, взвесив все pro и contra, директор клуба Рязань-ВДВ Светлана Подоль согласилась дать интервью нашему изданию.

КТО РАЗВЕРНУЛ ЛОДКУ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ?

Светлана Рудольфовна не скрывает своих переживаний по поводу судьбы одного из самых титулованных женских футбольных клубов России, при этом старается четко и грамотно отстаивать свою позицию.

– Женский футбол – это сейчас тренд в мировом спорте, – говорит директор клуба Рязань-ВДВ. – УЕФА разработала стратегию развития женского футбола на 10 лет, и российский футбольный союз (РФС) ее поддержал. Согласно этому плану, женский футбол стоит в приоритете у РФС, и сейчас направляются значительные ресурсы на развитие этого вида спорта. Предусмотрены субсидии клубам, причем не только Суперлиги. Например, нам в настоящий момент подготовлена к выплате субсидия от РФС, которая составляет ни много, ни мало 11,6 млн рублей. Субсидия направляется на развитие женского футбола в регионе и предназначена не только для команды мастеров, но и молодежной, и детских команд. Поскольку клуб находится в состоянии ликвидации, эти деньги наша организация, а соответственно и регион, могут не получить. Можно сказать, что с рязанским футболом страна знакома во многом благодаря «Рязани-ВДВ». О мужском рязанском футболе же знают только в Центральной России. Что ж поделаешь, 2-я лига, зональное первенство. Но, чтобы играть в Российской премьер-лиге, нужно иметь бюджет от нескольких миллиардов рублей. «Рязань-ВДВ», который играет в Суперлиге, и не просто играет, а борется за самые высокие места, обходится бюджету в 40-42 млн рублей. За такие деньги, небольшие по сравнению с футболом мужским, мы имеем команду высокого уровня.

– С вами лично региональные власти обсуждали вопрос о ликвидации клуба, предлагали что-либо?

– Со мной ничего не обсуждалось, я узнала об этом, находясь в отпуске. Нам даже не предлагали искать дополнительные источники финансирования. Уже после решения о ликвидации клуба к нам стали обращаться различные бизнес-структуры с предложением взять команду на свой баланс. Причем, не из Рязанской области. И моя задача сейчас – спасти клуб, под эгидой правительства или частного лица – это не имеет значения.

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ, А В ИХ КОЛИЧЕСТВЕ

Несколько лет назад команда получила титульного спонсора – компанию «Амка». Он и должен был взять на себя часть финансовых расходов клуба.

– Станислав Подоль(директор «Амки» – Ред.) всегда помогал клубу? Какой объем финансовой поддержки был с его стороны?

– Не хотелось бы называть суммы благотворительных пожертвований без согласия того, кто эти пожертвования делал. Могу сказать, что это несколько миллионов рублей. Но мы еще два года зарабатывали в Лиге чемпионов, а это порядка 10 млн за два года. В прошлом году смогли продать французскому «Лиону» даже права на трансляцию матча за три тысячи евро. Сумма, конечно, не слишком велика. Но все же.

Нас часто упрекают в том, что на игры ходит мало зрителей, поэтому мы не нужны, и надо финансы перенаправить на другие виды спорта. Да, у нас в области готовят хороших гребцов, легкоатлетов. Но так ли уж много рязанских болельщиков видели их выступления?

– А как вы думаете, почему у клубов, дотируемых бюджетом, такой слабый маркетинг?

– Сейчас очень много просмотров в интернете. Молодежь предпочитает смотреть игры в сети или спортбарах, а не на стадионах. На стадион приходят только самые преданные болельщики. Нужна реклама, но мы ее не можем сделать – это будет считаться нецелевым расходованием бюджетных средств. В то же время у нас появился Инстаграм, свои группы в социальных сетях.

– Японцы любят говорить, что не бывает плохих солдат, а есть лишь никчемные генералы. Какую оценку вы можете дать себе как управленцу? Главные ваши управленческие победы и поражения?

– Я жесткий руководитель, имеющий определенную стратегию. Мое мнение – руководство сродни игре на пианино: если ты правильно нажимаешь на отдельные клавиши, получается симфония. Клуб должен быть единым организмом, где каждый четко знает и выполняет свои обязанности. И само собой, не допустим разрыв, прежде всего, методический, между главной и молодежной командами. При мне команда один раз стала чемпионом страны и дважды выходила в финал Кубка. Одним из достижений можно считать то, что за годы, проведенные мной в клубе, количество рязанских воспитанников в основной команде возросло в два раза. У нас растут и к нам приходят местные кадры! Это ли не показатель?

Получится ли развернуть вспять уже принятое решение? Не факт. Но если это получится, и бизнес возьмет под свое крыло рязанский клуб, удастся ли сохранить преемственность, т. е. международный рейтинг? И, опять же, если клуб станет полностью частным, то, скорее всего, о существовании «молодежки», а значит, и о рязанских игроках в команде придется забыть.

ОФИЦИАЛЬНО

Дарья Иванова, Департамент женского футбола РФС:

– В переговорах с правительством Рязанской области РФС выразил обеспокоенность решением о ликвидации женской футбольной команды «Рязань-ВДВ». На сегодняшний день диалог между РФС и правительством области продолжается. РФС прилагает все усилия для разрешения сложившейся ситуации, учитывая интересы клуба и спортсменок.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уже после выхода статьи в печать мы встретились с человеком, благодаря которому рязанцы узнали, что такое женский футбол. Это первый президент женского футбольного клуба «Марсель» (далее – «ВДВ», «Рязань-ТНК») Владимир Сапунов. Руководил он им до 2004 года.

- Владимир Александрович, вы тоже были в ситуации ликвидации клуба, а значит, не понаслышке знаете, что это такое. Не видите ли аналогии между событиями 2004 и 2020 годов?

- Нет. Я закрыл клуб по собственной инициативе, а не по приказу сверху. Тогда сменился губернатор, и работать было невозможно. Потом клуб возродили, но уже под руководством человека, близко знакомого с новым губернатором. А сейчас закрывает министр спорта, потому что бюджет клуба огромный, а народ не ходит. По-хорошему надо, чтобы не меньше половины бюджета клуба формировались из самостоятельно заработанных денег и средств спонсоров. Но радует, что остается молодежная команда.

- Какие вы видите причины для сегодняшнего закрытия клуба?

- В первую очередь – отсутствия интереса горожан к играм. А когда нет интереса – какой смысл тратить на это день?

- А женский футбол Рязани нужен? Ведь сколько титулованных команд позакрывалось – самарская ЦСК ВВС, воронежская «Энергия», подмосковная «Россиянка»…

- Тут зависит от руководителей команды. Если они готовы половину бюджета сами давать, это, я думаю, любая власть поддержит. А тут я вижу, никто ни копейки зарабатывать не хочет. Сидеть на одном областном бюджете – дело неблагодарное.

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