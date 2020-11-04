Эксперт о последствиях ремонта нефтепровода: Нарушен плодородный слой земли и изгажен приток Вожи

По данным экспертизы, площадь поврежденных прокладкой трубопровода земельных участков, составляет 74 735 м2.

Любой бизнес нацелен на извлечение прибыли. Однако по-настоящему успешным, вызывающим уважение жителей и поддержку властей, зачастую становится лишь то дело, которое берет на себя социальную ответственность. Продуктовая торговая сеть обычно помогает финансово незащищенным слоям населения, крупные заводы и фабрики выступают в роли спонсоров и меценатов, опасные производства регулярно проводят охранные мероприятия, направленные на защиту окружающей среды. После разгульных бандитских 90-х годов российские предприниматели постепенно научились жить по правилам цивилизованного рынка. Многократно снизился процент рейдерских захватов, незаконного обогащения, загрязнения рек и земель химикатами. Однако и сегодня некомпетентность некоторых топ-менеджеров на местах приводит к весьма плачевным последствиям: репутационным рискам для солидных компаний, материальным издержкам для их партнеров и серьезному и порой необратимому ущербу – для окружающей среды.

«СНАЧАЛА ЗАНЯЛИ УЧАСТОК, ПОТОМ ПРИШЛИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ»

С варварскими и не имеющими ничего общего с профессионализмом методами ведения бизнеса столкнулось рязанское сельхозпредприятие ЗАО «Рыбновская МТС». Эта в общем-то небольшая по меркам региона компания занимается производством сельхозпродуктов. Часть земельных участков, на которых ведутся работы, находится в собственности компании, другие – арендованы у местных жителей. Один из таких договоров на аренду земли предприятие заключило с женщиной-инвалидом третьей группы из Рыбновского района Рязанской области. Несколько лет предприниматели спокойно вели на участке сельскохозяйственную деятельность. И вдруг на ней появились посторонние люди и чужая техника. При этом ни собственница, ни арендатор не давали какого-либо – устного или письменного – согласия на проведение тех или иных работ.

– Когда без нашего ведома на участке стали возводиться объекты капитального строительства, мы были вынуждены вызвать на место сотрудников полиции, которые зафиксировали произошедшее. Спустя какое-то время со мной связался заместитель генерального директора АО «Транснефть-Верхняя Волга» Николай Николаевич Туров и изъявил желание арендовать указанный участок у нас, чтобы не прерывать строительство, - рассказывает гендиректор ЗАО «Рыбновская МТС» Александр Дворцов.

Как выяснилось, по участку проходит нефтяной трубопровод – опасный объект, который требует обслуживания и периодической реконструкции. И в таких случаях владелец (или арендатор) земли и собственник трубы заключают договор, который позволяет урегулировать все юридические нюансы и компенсировать возможный ущерб из-за проведения работ на участке. Так должно было произойти и здесь, однако, по словам Александра Дворцова, заключить договор с владельцем нефтепровода так и не удалось:

– Мы с Туровым обсуждали стоимость аренды и другие организационные вопросы, однако заключить договор так и не удалось, в виду того, что Туров каждый раз это откладывал под различными предлогами. По нашей договоренности без заключения соответствующих договоров какая-либо деятельность со стороны АО «Транснефть-Верхняя Волга» на указанном участке вестись не должна, однако это условие выполнено не было.

«СОБСТВЕННИК УЧАСТКА НАМЕРЕННО ЗАВЫШАЕТ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ»

Признаться, нам показалось более чем странным, что солидная компания, имеющая федеральный статус, могла без разрешения оккупировать чужую землю. За разъяснениями мы обратились к руководству АО «Транснефть-Верхняя Волга». В ответе на запрос «КП»-Рязань» начальник службы общественных коммуникаций Алексей Родин пояснил, что АО «Транснефть-Верхняя Волга» занимается реконструкцией участка магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Рязань-Москва в Рыбновском районе. Решение об этом было принято в феврале 2019 года в целях повышения надежности эксплуатации МНПП и транспортировки нефтепродуктов. Также Алексей Геннадьевич пояснил, что, несмотря на достигнутые договоренности, ЗАО «Рыбновская машинно-техническая станция» пытается необоснованно завысить стоимость аренды в несколько раз. При этом собственник земельных участков не представил обоснованного расчета увеличения стоимости аренды земли.

– До настоящего момента, несмотря на повторные запросы и обращения, подписанные со стороны ЗАО «Рыбновская машинно-техническая станция», договоры аренды земельных участков с протоколами разногласий в адрес АО «Транснефть-Верхняя Волга» не поступали. Хотелось бы отметить, что со всеми другими собственниками проведены предварительные переговоры и заключены договоры аренды с последующими выплатами обоснованных компенсаций. Претензии по суммам со стороны данных собственников отсутствуют. Таким образом собственник земельных участков ЗАО «Рыбновская машинно-техническая станция», злоупотребляя своими правами, умышленно препятствует предприятию исполнить обязанности по обслуживанию и безопасной эксплуатации магистрального нефтепродуктопровода. В настоящее время материалы по урегулированию земельных отношений между АО «Транснефть-Верхняя Волга» и ЗАО «Рыбновская машинно-техническая станция» направлены в судебные инстанции Рязанской области, – говорится в официальном ответе компании.

ПОДДЕЛЬНАЯ ПОДПИСЬ И НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ УЧАСТОК

Казалось бы, взаимные претензии сторон лежат на поверхности. И даже начинаешь сочувствовать компании, которая никак не может договориться с жадными землевладельцами, чтобы заняться реконструкцией опасного объекта. Но это, повторимся, лишь на первый взгляд. А теперь обратимся к беспристрастному языку документов. Как следует из комментария представителя АО «Транснефть-Верхняя Волга», реконструкция МНПП проводится в соответствии с проектной документацией, утвержденной ФАУ «Главгосэкспертиза России» и на проведение указанных строительных работ получено разрешение Министерства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Тут начинается самое интересное.

Обратившись в Минстрой с просьбой пояснить, на каком основании ведомство выдало разрешение, собственница участка выяснила, что туда был представлен договор между ней и АО «Транснефть-Верхняя Волга». И судя по тому, что она не подписывала никаких документов, можно сделать вывод, что ее подпись на бумаге просто кто-то подделал. Но и это еще не все. В договоре обнаружился участок с номером 62:13:0000000:160, границы которого на момент даты заключения договора не были выделены, и сдать его в аренду (субаренду) даже при очень большом желании было невозможно. Допустим, Минстрой не обязан проверять подлинность подписей в документах, но как его специалисты могли выдать разрешение на строительство и провести госэкспертизу проекта опасного объекта, если нет предмета договора по участку 62:13:0000000:160? И еще один резонный вопрос: данная ситуация – преступный шаг отчаяния одного (двух, трех) специалистов солидной компании, сделанные ими от неумения договориться и без ведома руководства, или официально принятая стратегия действий с несговорчивыми землевладельцами?

Стоимость биологической рекультивации участка составляет 4 909 478 рублей.

БЕЗ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЛИ НЕ ОБОЙТИСЬ

Пока бизнесмены и их юристы выясняют отношения в переписке и через суд, незакрытой остается главная и по-настоящему важная проблема – кто будет восстанавливать поврежденные работами земли сельхозназначения. В конце июня 2020 года эксперт по строительной экспертизе к. т. н. Александр Пискун представил заключение о поврежденных прокладкой трубопровода и устройства технологической инфраструктуры к нему земельных участков в районе деревни Валищево Рыбновского района. Согласно результатам исследования, «повреждения поверхности поля трассы трубопровода выражены в уничтожении верхнего плодородного слоя почвы путем перемешивания его с нижележащими глинистыми почвами, разрытыми траншеями, технологическими водоемами, перемещенным грунтом и плодородным слоем». Для сельскохозяйственного производства без надлежащей рекультивации эти земли стали непригодны, что, по мнению эксперта, является грубым нарушением Земельного кодекса РФ.

– Работами по укладке трубопровода нарушена существующая мелиоративная система данных земельных участков, перерыт, изгажен и заболочен протекающий по земельным участкам ручей. А ведь данный ручей является притоком реки Вожи – водного объекта федеральной собственности и культурно-исторического объекта, связанного с историей Древней Руси, битвой на Воже, Дмитрием Донским, – отметил эксперт.

Таким образом проложенный трубопровод не позволяет использовать поврежденные земельные участки без рекультивации и восстановления мелиоративной системы.

История еще не закончена, и мы надеемся, что в деле поможет разобраться Генпрокуратура, а суд расставит все по своим местам. И самое главное – будут проведены необходимые работы по возвращению земле ее прямого назначения.

ВАЖНО!

К каким выводам пришли эксперты после проведенного исследования

- Рыночная стоимость аренды поврежденных земельных участков составляет 6 651 433 рубля без НДС в год.

- Площадь поврежденных прокладкой трубопровода и устройства технологической инфраструктуры к нему земельных участков в районе с. Валищево Рыбновского района Рязанской области составляет 74 735 м2.

- Стоимость их технического восстановления составляет 57 969 рублей без НДС.

- Стоимость биологической рекультивации участка составляет 4 909 478 рублей без НДС.