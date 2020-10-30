Директор организации, признавшей некачественным покрытие Солотчинского моста, дал показания в суде

Как выяснилось, в отборе образцов принимали участие два человека, не являющиеся сотрудниками «СКБ Инжиниринг».

16 октября в Арбитражном суде Рязанской области прошло очередное заседание по иску строительной компании «Альянс» к государственным заказчикам - минтрансу области и «Дирекции дорог Рязанской области» о взыскании задолженности за ремонтные работы на Солотчинском мосту. Напомним, что исполнителю «забыли» заплатить за выполненные дополнительные работы, которые были предусмотрены контрактом. В ответ на претензию дирекция выступила со встречным иском, в котором потребовала обязать подрядчика устранить недостатки на участке моста, где впервые в истории было уложено полимерное покрытие на гидрофобный бетон, эксплуатируемый более 50 лет.

Эксперты без опыта

Для того чтобы определить, являются ли работы с использованием полимера качественными, дирекция дорог попросила назначить экспертизу и провести ее силами экспертов из московского ООО «СКБ Инжиниринг». В итоге спустя несколько месяцев четыре эксперта из этой лаборатории пришли к выводу, что работы выполнены в полном объеме, однако были выявлены несоответствия в части укладки полимерного покрытия на эстакаде. Как устранять эти недостатки, эксперты сказать не смогли, придя к выводу, что они неустранимы, но являются следствием нарушения технологии. На заседании, прошедшем 31 июля, был допрошен Александр Браже - один из экспертов, готовивших заключение. Но ожидания, что он объяснит, какая технология по укладке полимера была нарушена, оказались напрасными. Выяснилось, что у эксперта нет опыта оценки качества подобных полимеров. Тогда сторона компании «Альянс» попросила пригласить на следующее заседание непосредственных исполнителей экспертного подряда. И вот 16 октября их удалось допросить. Среди троих экспертов, пришедших дать показания в суд, был и генеральный директор «СКБ Инжиниринг» Илья Кухарь. Именно он принимал непосредственное участие в лабораторных испытаниях полимера и готовил экспертное заключение. На заседании мужчина пояснил, что лично не присутствовал на этапе отбора проб покрытия, а также то, что проводит экспертизу подобного полимера впервые.

Посторонние на отборе проб

Во время процесса выяснилось, что помимо уполномоченного сотрудника «СКБ Инжиниринг», непосредственным отбором образцов занимались еще два неизвестных лица. Причем почерком одного из этих «помощников» была заполнена часть документов, непосредственно касающихся экспертизы. На вопрос представителя «Альянса»: «Кто эти люди и что они делают во время испытаний?» - директор «СКБ Инжиниринг» ответил, что это внештатные сотрудники, которых время от времени привлекает его организация для проведения работ. На вопрос, касающийся выводов экспертизы о низкой квалификации сотрудников, выполнявших работу, а также нарушения технологии укладки полимера, Илья Кухарь пояснил, что они исходили из того, что технология укладки достаточно сложная. - По нашему мнению, именно характер распределения покрытия, его внешний вид, свидетельствуют о том, что наполнитель был распределен по проезжей части неравномерно, - сообщил Кухарь. Однако сторона «Альянса» крайне удивилась прозвучавшему суждению. Дело в том, что, по словам юристов компании, в экспертизе об этом нет ни слова. Поэтому представленный на суде вывод заслужил ряда уточняющих вопросов. Илья Кухарь признал, что действительно в экспертизе о распределении покрытия ничего не говорится. На ключевой вопрос, в чем же состояло нарушение технологии, приведшей к дефектам на покрытии, никто из присутствовавших экспертов ответить не смог. Насколько можно опираться на подобную экспертизу, предстоит установить суду. Но сейчас уже понятно, что дело еще далеко от истины. Суд назначил рассмотрение вопроса о повторной экспертизе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Для того чтобы определить, являются ли работы с использованием полимера качественными, дирекция дорог попросила назначить экспертизу и провести ее силами экспертов из московского ООО «СКБ Инжиниринг». «Альянс» же представил альтернативу, с которой было трудно спорить - Московский автодорожный технический университет (МАДИ) как государственное учреждение, специализирующееся на мостостроении. Но оказалось, что минтранс области уже привлекал МАДИ, специалисты которого оценивали этот мост сразу после окончания работ осенью 2018 года. Тогда эксперт сделал вывод, что работы с полимером были удовлетворительными, а видимые неровности - следствие дефектов мостового сооружения и что невозможно их безопасно устранить.

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