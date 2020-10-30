Операционная касса №3 Прио-Веншторгбанка в Автозаводском микрорайоне Скопина закрывается.

Со 2 ноября клиентов, которые обслуживались в Автозаводском микрорайоне, наши специалисты ждут по адресу ул. Ленина, 33, где у Прио-Внешторгбанка основной скопинский офис.

Операционная касса №3 Прио-Внешторгбанка по адресу Автозаводской микрорайон, 22 обслуживала только физических лиц. В скопинском отделении, расположенном на ул. Ленина, 33 банковскими услугами могут воспользоваться и физические лица, и юридические. Как показал анализ обращений, это отделение справится с обслуживанием всех скопинских клиентов Прио-Внешторгбанка.

Со 2 ноября клиентов, которые обслуживались в Автозаводском микрорайоне, наши специалисты ждут по адресу ул. Ленина, 33, где у Прио-Внешторгбанка основной скопинский офис.

Для клиентов все условия договоров по вкладам останутся неизменными, включая процентные ставки, начисление и выплату процентов, условия пролонгации. Также в полном объёме будет доступно проведение всех платежей и переводов. Смена адреса обслуживания не вызовет никаких технических сложностей: у банка единая электронная клиентская база.

Единственное, на что обращаем особое внимание, — время работы офиса на ул. Ленина, 33. Он открывается на час раньше, чем офис в Автозаводском микрорайоне, и обслуживает клиентов с 8.15. Обеденный перерыв тоже смещён на час: с 13.00 до 14.00.

На машине от офиса в Автозаводском микрорайоне до отделения на ул. Ленина, 33 дорога займёт 5 минут, пешком — полчаса. Также от остановки «Автозаводской микрорайон» до остановки «Школа» можно добраться на автобусах №№ 2, 540 и 550 или на маршрутных такси №№ 13,15, 130, 131, 132, 133, 134, 137 и 140. В таком случае на маршрут надо заложить около 20 минут.

И не забывайте, что кратчайший путь к нашим услугам лежит через мобильное приложение «Прио Онлайн»: благодаря ему вы можете совершать переводы и платежи, открывать вклады и оплачивать кредит или покупать валюту в любое удобное для вас время, где бы вы ни находились.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Лицензия ЦБ РФ № 212. Основан 6 декабря 1989 г.

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