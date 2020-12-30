Сейчас многие сети АЗС предлагают своим клиентам не только традиционный набор, а именно 92-й, 95-й бензин, плюс дизель. Часто попадаются «заряженные» виды топлива, как правило, это 95-й бензин с различными присадками, способными, по словам продавцов, существенно улучшить показатели работы автомобиля. Почему-то в среде автовладельцев бытует мнение, что такое топливо нужно в первую очередь для мощных машин с претензией на спортивный стиль вождения. Однако это не так.Платишь больше, а тратишь меньшеНа заправках Shell есть фирменное топливо V-power, причем сразу в трех видах – 95-й бензин, 98-й бензин Rasing и дизель. Стоят они немного дороже своих обычных «собратьев», но многие автомобилисты предпочитают именно их. Чем объясняется их выбор, мы узнали, пообщавшись с водителями на одной из заправок Shell.Мы спрашивали, почему они отдают предпочтение именно фирменному топливу Shell V-power и что, по их мнению, дает для машины его использование?- Я давно заливаю именно V-power, - говорит Евгений на ВАЗ-2115, - его автомобиль ест значительно меньше. Так, по сравнению с 92-м расходуется меньше процентов на 20, а с обычным 95-м – процентов на 10. Плюс получаю лучшую приемистость на старте.За счет чего получается меньший расход? Объяснение простое. При постоянной скорости на трассе расход топлива всегда меньше, чем при езде в городских условиях при частых торможениях и разгоне. Именно при наборе скорости, когда педаль газа вдавливается в пол, идет повышенный расход. Этим-то и объясняется тот факт, что автомобили с небольшим объемом двигателя (до 1,2 литра) при езде в населенных пунктах потребляют бензина не меньше своих среднеклассных собратьев с двигателями в 1,5-2 литра. С топливом V-power для быстрого разгона нет необходимости сильно жать педаль газа – за счет специальных присадок происходит более быстрое и полное сгорание топлива в цилиндрах, а значит и тратится его меньше.- В первую очередь ценю фирменное топливо Shell за то, что оно дает лучшую приемистость машине, - говорит Сергей на Тойоте, - и это касается и бензина, и дизеля.Дополнительный шанс в сложных условияхВладельцы полноприводных автомобилей – категория особая. Ведь такие машины покупаются в основном для езды в сложных условиях, с плохими дорогами, а то и вообще без них - в зоне рискованной езды, так сказать. В народе на эту тему даже шутят, что мол, внедорожник – это та машина, которая застрянет там, куда другая не проедет. А значит, дополнительные возможности для двигателя – плюс еще один шанс выбраться в сложных условиях.- Благодаря бензину V-power машина становится более резвой, повышается ее мощность, говорит Александр на Шевроле-Нива, - что в условиях бездорожья является неоспоримым плюсом. Попал в грязь или глубокий снег – чуть газ нажал, и машина уже не вязнет, просто вылетает из потенциальной ловушки, чего не получится при езде на обычном бензине.Качество дизеля гарантированноЛегковые машины, работающие на солярке, не так популярны в нашей стране, в отличие от той же Западной Европы. При этом автомобили с таким типом двигателя имеют два неоспоримых плюса: экономичность и более высокий крутящий момент, то есть когда из единицы мощности больше энергии уходит именно в движение, что позволяет ставить менее мощные моторы для достижения одинаковой с бензиновым двигателем цели. Но есть и недостатки – дизельные движки очень требовательны к топливу. Использование низкокачественной солярки способно вывести из строя двигатель или ТНВД. А ремонт их стоит гораздо дороже. Поэтому современный обладатель дизельного автомобиля лить абы что в него не будет.- Мне сказали, что дизельное топливо Shell V-power имеет специальные присадки, очищающие топливную систему, - говорит Максим на Мерседесе – я заправляюсь здесь потому, что уверен в качестве топлива. После заправок на других АЗС бывало, что машину троило. К тому же здесь в холодный период зимнее топливо есть всегда, а не как у некоторых других, когда на улице мороз, а они продают еще межсезонный дизель.Ну а то, что на заправках Shell зимний дизель один из лучших в городе, доказала экспертиза, которую наша редакция проводила в феврале уходящего года.На правах рекламы.