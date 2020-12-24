На первом заседании Молодежного парламента нового созыва при Рязанской областной Думе 24 декабря Аркадий Фомин обозначил задачи, стоящие перед молодыми коллегами.«Любая ваша инициатива должна быть хорошо проработана, с учетом экспертного мнения. Ваш взгляд и мнение очень важны для нас, для совершенствования областного законодательства», – подчеркнул глава регионального парламента.Опыт показывает, что молодежные начинания находят практическое воплощение.«Например, по инициативе и с непосредственным участием членов Молодежного парламента предыдущих созывов региональным законом запрещена продажа энергетических напитков подросткам, алкоголя в дни молодежных праздников. Принят ряд законов по поддержке молодых семей, молодых специалистов в сельской местности, защите интересов детей-сирот», – рассказал Аркадий Фомин и посоветовал обсуждать со сверстниками волнующие молодежь проблемы, вырабатывать совместные решения.Также он подчеркнул, что во время праздников, когда все собираются в семейном кругу, с близкими и друзьями, необходимо помнить, что многие люди нуждаются в помощи.«Призываю вас не быть равнодушными, поработать волонтерами, кому-то помочь с приобретением продуктов, кому-то привезти необходимые лекарства или организовать праздник для детей. Своими добрыми делами вы покажете пример другим. Давайте принесем радость Нового года тем, кто сейчас в этом больше всего нуждается», – обратился к членам Молодежного парламента член Генсовета «Единой России».На правах рекламы.