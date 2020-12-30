В Рязанском театре кукол продолжается совместная с Прио-Внешторгбанком акция #открыткаждому. На входе каждый взрослый зритель получает поздравительную новогоднюю открытку и вместе со своим ребенком решает, куда ее отправить.При этом есть несколько вариантов. Можно ее оставить себе или поздравить адресата по всей России – организаторы наклеивают почтовые марки совместно с героями новогоднего представления – затем поздравление отнесут на почту. Есть еще один вариант — поздравить одинокого пожилого человека, чтобы каждый рязанец окунулся в сказочную атмосферу Нового года, хотя бы на мгновение вернувшись в детство.- Оказалось, что есть еще один адресат, про которого мы и не подумали, - улыбнулась Анастасия Милованова, заведующая литературно-драматургической частью Рязанского театра кукол. – Тем не менее, многие пишут Деду Морозу.Анастасия призналась, что именно в этом году, когда приходится держать социальную дистанцию, Театр кукол делает все, чтобы люди стали ближе друг к другу:- Хочется, чтобы рязанцы, которые этого лишены, почувствовали себя в кругу друзей, поэтому мы и проводим по договоренности с нашим долговременным партнером, Прио-Внешторгбанком, акцию #открыткаждому.Игорь Качевский пришел на новогоднее представление вместе со всей семьей. Первым делом отец от имени маленькой дочки Варвары подписал открытку незнакомому пожилому человеку из рязанского региона:- Считаю очень важным этот момент. Дочери постараюсь объяснить, кто получит ее новогоднюю открытку. И может так статься, что она согреет душу того человека, который привык ощущать свое одиночество.Коробку с открытками для пожилых рязанцев после завершения новогоднего представления отвезли руководителю региональной организации Союза пенсионеров России Галине Воробьевой.– Спасибо за такую трогательную акцию, которая случилась в новогодние дни, когда все сложно в нашей жизни, – поделилась впечатлениями Галина Георгиевна. – Мы обязательно передадим эти поздравления одиноким людям, которые еще с весны сидят на самоизоляции.Осталось только добавить, что союз творческих людей и представителей рязанского бизнеса уже на протяжении ряда лет приносит свои плоды и служит примером воплощения совместных проектов, в которых творческое неотделимо связано с заботой о земляках.На правах рекламы.