В рамках акции волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки передали новогодние подарки детям медицинских работников, оказывающих помощь в диагностике и лечении коронавирусной инфекции.Например, 26 декабря молодогвардейцы Ряжского района поздравили детей медицинских работников, работающих в ковид-госпитале.«В канун Нового года мы были рады подарить детям и родителям хорошее настроение, радостные мгновения и веру в новогоднее чудо. А также поблагодарили медицинских работников за их нелегкий труд», – поделился лидер ряжских молодогвардейцев Олег Власенков.Общероссийская акция «Новый год в каждый дом» продлится в Рязанской области до 31 декабря включительно. Волонтеры доставят 800 праздничных наборов детям медработников учреждений здравоохранения.Региональными организаторами акции являются министерство образования и молодежной политики Рязанской области, региональный волонтерский штаб всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» при поддержке министерства здравоохранения.5 декабря в День добровольца в рамках встречи с волонтерами президент РФ Владимир Путин поддержал идею волонтера из Ивановской области Володи Смирнова, который предложил организовать общероссийскую акцию «Новый год в каждый дом». В этом году ввиду ограничений, связанных с пандемией, во многих регионах отменены праздничные мероприятия и новогодние елки. Подобная акция позволяет объединиться и подарить детям настоящий праздник.На правах рекламы.