В субботу, 19 декабря, руководитель фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе Елена Волкова в качестве автоволонтера возила врача детской поликлиники № 1 Софью Иванович по вызовам на дом.«Сегодня день святителя Николая Чудотворца, который стал прообразом нашего российского Деда Мороза. В списке более 30 вызовов и они продолжают поступать», – рассказала Елена Волкова.Чтобы поднять маленьким пациентам и их родителям настроение Софья Иванович и руководитель партийного объединения дарили каждому ребенку сладкий подарок.На правах рекламы.