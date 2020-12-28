Мы писали о доме 16б на проезде Грибоедова, где без тепла, в числе прочих жителей, осталась молодая женщина в инвалидной коляске. Тогда и возник вопрос: сколько же всего в Рязани жилых многоквартирных домов, которыми никто не управляет. И они никому не нужны, кроме управления энергетики и ЖКХ городской администрации. Сотрудники которого всеми силами пытаются завлечь на эту сотню с лишним домов хоть какую-то управляющую компанию.ДВУХЭТАЖКИ РАННЕГО «ХРУЩЕВСКОГО» ПЕРИОДАНикиту Сергеевича можно ругать за многое. Но то, что он часть советского народа пересилил из бараков в квартиры – его несомненная заслуга. Жизнь не стояла на месте, но факт остается фактом, часть жителей Рязани так и осела в двухэтажных домиках, построенных в 1953-1959 годах. Причем, рассредоточены они по всему областному центру. Хотя журналисты народ любознательный, но истории некоторых из них стали для нас настоящим откровением.Адрес: Качевская улица, д.24/2Год постройки: 1954Количество подъездов: 2Количество этажей: 2Площадь:а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 742.5 кв. мб) жилых помещений (общая площадь квартир) 504.9 кв. м.Мы побывали в поселке Строитель в тот период, когда на этом доме шел капремонт крыши. Верный признак того, что в ближайшее время его сносить не собираются. Жители сами, в отсутствие УК, поменяли трубы в местах общего пользования и убирают на лестничной клетке в порядке очереди - поквартирно.Адрес: 1-й Совхозный проезд, д.11Год постройки: 1953Количество подъездов: 2Количество этажей: 2Площадь:а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 390.1 кв. мб) жилых помещений (общая площадь квартир) 268.6 кв. м.Когда мы намеревались сфотографировать дом и поговорить с его обитателями, во двор на приличной иномарке лихо зарулила молоденькая рязанка, которая нам и поведала историю всего этого малоэтажного района:- К подруге приехала. Я выросла в соседнем доме. Когда маленькой еще была, тогда наши дома сносить собирались. Вот и сносят до сих пор. Сейчас живу с мужем в новеньком доме – понимаю, в чем разница.Адрес: улица Попова, д. 10/9Год постройки: 1953Количество подъездов 2Количество подъездов 2Площадь:а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 400.3 кв. мб) жилых помещений (общая площадь квартир) 278.7 кв. м.Этого дома нет в списке, любезно представленного сотрудниками «коммунального» управления. Однако его житель Дмитрий говорит несколько обреченно:- Ну есть у нас УК. Так они чуть ли не каждый месяц меняются – соберут деньги и пропадают. Никому наш дом не нужен. Хотя я вырос в нем, район мне нравится, и переезжать никуда не согласен. Но как в Москве, реновацией в Рязани заниматься никто не будет – денег таких у города нет.Адрес: Высоковольтная улица, д.23Год постройки: 1956Количество подъездов: 1Количество этажей: 2Площадь:а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 571.2 кв. мб) жилых помещений (общая площадь квартир) 522.4 кв. м.Этот дом стал для нас настоящим откровением как для людей, наивно полагающих, что хорошо знают свой город. Мы катим по широкой Высоковольтной улице, по бокам современные многоэтажки. Как оказалось, среди них притулились и эти неказистые на вид домики явно послевоенного времени.«ОБЩАГИ»Адрес: Качевская ул., д.30Год постройки: 1963Количество подъездов: 3Количество этажей: 5Площадь:а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3096.3 кв. мб) жилых помещений (общая площадь квартир) 2105.9 кв. м.Добротная пятиэтажка из силикатного кирпича в центре поселка Строитель. Бывшее общежитие. Из которого часть его обитателей сумела переселиться в силу разного рода обстоятельств в более комфортабельное жилье, а часть так и осталась. И таких общежитий, построенных для растущей промышленности Рязани, в поселке Строитель немало.РОВЕСНИКИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИАдрес: ул. Щедрина, д.25Год постройки: вторая половина XIX века.Площадь:а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 242.5 кв. мб) жилых помещений (общая площадь квартир) 171 кв. мАдрес: ул. Щедрина, д.34Год постройки: последняя четверть XIX века.Площадь:а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 270.8 кв. мб) жилых помещений (общая площадь квартир) 189.9 кв. мЭтого дома тоже почему-то не оказалось в списке «домов-бомжей», но его жильцы утверждают, что им никто не занимается. Даже не взирая на то, что на стене висит мемориальная табличка.«СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ…»Адрес: Лесопарковая ул., д.44Год постройки 1958Количество подъездов 1Количество этажей 2Площадь:а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 344.7 кв. мб) жилых помещений (общая площадь квартир) 235 кв. мПро этот дом, который должны снести… за счет его жителей, мы тоже писали. Среди них живет сирота Надежда Кулешова с сыном, а над их комнатой, на втором этаже, провалилась крыша. На полу – остатки кровли и гора птичьего помета. Потолок в жилище Кулешовой может рухнуть в любой момент, прогребя их заживо.Адрес: проезд Грибоедова, д.16бГод постройки: 1957Количество этажей: 2Площадь:а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 864 кв. мб) жилых помещений (общая площадь квартир) 699.9 кв. мПро этот дом поговорим отдельно – какой-то он «многострадальный». Во второй половине декабря там снова полопались трубы, и вновь Оксана Эрбес в инвалидной коляске совместно с соседями несколько дней сидят в холоде. И вроде уже есть, кому им заниматься – УК «Городской квартал» – но, как говорится, воз и ныне там. Руки у руководства до этой двухэтажки, притулившейся в центре города рядом с комфортабельными высотками, не доходят. В отличие от высоток, за право управления которыми выстраивается длинная очередь из управляющих компаний.ЗАКОННЫЙ ВЫХОД ЕСТЬ, НО…Мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию замначальника управления энергетики и ЖКХ Эдуарда Алтунина. И наши догадки обывателей воплотились в слова человека, профессионально занимающегося городским хозяйством:- Есть Жилищный кодекс, в котором определенные статьи регламентируют выбор управляющих компаний, и это собрание жителей. Но для этого необходимо еще и желание той УК, которую выбрали собственники жилья. И, конечно же, согласовать тариф, по которому эта УК будет данный дом обслуживать. Если есть только желание жителей, никакая УК туда не придет.Наш собеседник справедливо подчеркнул, что в Москве 95% жилищного фонда управляются муниципальными организациями:- У нас же все ЖЭУ стали частными. А что у коммерческой организации – только лишь прибыль. И тариф: у современной высотки – 23 рубля за метр квадратный, у старенького дома он маленький, 12-16 рублей. Конечно, с этой площади 8-квартирного дома сборы небольшие. Мало того – аварии, их, как правило много. Поэтому никакая УК по истечении времени договора его не пролонгирует.Эдуард Алтутнин заявил, что законный выход есть, и в Рязани :- Есть постановление Правительства РФ-1616, в котором говорится о том, что управляющим компаниям с конкурса по «хорошим» домам, новостройкам, старенькие дома давать можно и нужно. Но новостроек у нас сейчас вводится мало, а стареньких домиков – много. Поэтому этот административный рычаг мы используем редко. Сейчас у нас 70 домов с центральным отоплением без способа управления, и около двадцати – с «автономкой».ОФИЦИАЛЬНОВ соответствии с постановлением администрации города «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», для 52 многоквартирных домов определены управляющие организаци.СПИСОК ДОМОВ БЕЗ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ1. 1-й Совхозный проезд д.112. 1-я Прудная, д.63. 1-я Прудная, д.74. 1-я Прудная, д.95. 2-й Коломенский проезд, д.126. 2-я Линия, д.29а7. 2-я Механизаторов, д.28. 3-й Михайловский проезд д.29. 3-й Мопровский переулок, д.5210. 4-й Коломенский проезд д.8/2011. 5-я Линия д.6812. 8 марта д.3413. 8 Марта, д.3214. 8-го Марта д.1415. Баженова, д.35 кор.616. Баженова, д.4517. Введенская, д.8418. Вознесенская , Д.47б19. Вознесенская, д.4720. Высоковольтная д.2321. Высоковольтная д.23 к.122. Горького, д.7823. Гражданская ул., д.1124. Гражданская ул, д.1525. Гражданская, д.726. Грибоедова, д.5927. Достоевского, д.1928. Дружная, д.729. Забайкальская , Д.15к230. Загородная, д.22 корп.731. Запрудная, д.832. Затинная , Д.16а33. Затинная , Д.88а34. Касимовское шоссе д.16А35. Касимовское шоссе, д.11а36. Касимовское шоссе, д.11в37. Качевская, д.24/238. Качевская, д.3039. Качевская, д.3240. Качевская, д.34, к.341. Качевская, д.3642. Кольцова д.243. Кольцова, д.1044. Кольцова, д.14а45. Краснорядская д.1946. Краснорядская д.2147. Кремлевский Вал, Д.1/248. Кудрявцева, д.1549. Ленина, д.2450. Ленина, д.50б51 Ленина, д.51/2152 Ленина, д.853 Лесопарковая д. 4454 Лесопарковая д. 44 корпус 155 Лесопарковая д.12/356 Николодворянская д.1757 Николодворянская д.758 Николодворянская д.959 Новослободская д.2460 Подгорная , Д.3161 Пожалостина д.1562 Полонского, д.1263 Полонского, д.1764 Полонского, д.1965 Полонского, д.666 пос.Остров, Д.1067 пос.Остров, Д.1668 пос.Остров, Д.869 пос.Остров, Д.8а70 Почтовая, д.4071 Радиозаводская, д.5/1772 Радиозаводская, д.9/3673 Рыбацкая д.1574 Садовая д.2675 Свободы, д.2876 Свободы, д.5077 Свободы, д.5078 Свободы, д.65а79 Семинарская, д.15, к.280 Семинарская, д.781 Соборная, д.682 Совхозная д.5а83 Совхозная ул, д.784 Совхозная ул, д.7а85 Совхозная ул, д.7б86 Строителей д. 17В87 Строителей, д.3788 Типанова, д.1589 Товарный двор ст. 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