14 декабря во время прямого эфира в социальной сети «Одноклассники» глава региона Николай Любимов сообщил, что в Рязанской области уже начали прививать людей от коронавируса.– Мы однозначно справимся, вакцинация уже фактически началась, – объявил губернатор.Вакцина есть, но ее нетВоодушевившись новостью, мы бросились опрашивать знакомых врачей, учителей и чиновников, которые в очереди на укол первые. Выяснилось, что сделанное заявление было несколько преждевременным. По крайней мере, пока что ни о какой массовой вакцинации в Рязанской области говорить не приходится. Сам же «Спутник-V», по самым оптимистичным прогнозам, поступит в регион только к концу года.И лишь 16 декабря рязанский минздрав в комментарии, опровергающем информацию о смерти человека, привившегося вакциной, обмолвился на эту тему:«Массовая вакцинация в Рязанской области еще не началась. На данный момент осуществлена поставка вакцины в регион. Она будет распределена по медицинским организациям, в которых есть все необходимые условия для хранения».Что же именно имел в виду глава региона? Скорее всего, говоря о фактически начавшейся вакцинации, Николай Любимов подразумевал вакцинацию медиков рязанской ОКБ. 26 ноября региональное министерство здравоохранения сообщило, что на момент публикации в распоряжении медиков было 48 доз вакцины, рассчитанных на 24 человека.«Прививку делают в два этапа, между которыми должно пройти три недели. Вакцину введут только тем, чей организм еще не сталкивался с заболеванием. Проверить это помогает исследование крови на антитела», – пояснили чиновники.Одиннадцать пунктов для вакцинацииУже сейчас известно, что в Рязанской области появится 11 пунктов для проведения вакцинации. Об этом сообщил глава областного минздрава Андрей Прилуцкий.– В настоящее время ожидаются поставки вакцины от коронавируса «Спутник-V» в Рязанскую область. Склады с необходимым холодильным оборудованием подготовлены. Надеемся, что наш регион получит вакцину до конца года, – сообщил Андрей Александрович.Не получив практически никакой конкретики по поводу вакцинации от врачей и чиновников, корреспондент «Комсомолки» пошел путем обычного жителя. Найдя в интернете единый номер по вопросам коронавируса – 122, мы позвонили на него и спросили, когда начнут прививать от вируса рязанцев.Полученный ответ нас немного обескуражил. Оператор сообщила следующее: для того чтобы пройти вакцинацию, необходим официально поставленный диагноз COVID-19. На замечание нашего сотрудника, что вакцинация является мерой профилактики заболевания, девушка на том конце телефонной линии сообщила, что ничего об этом не знает, и посоветовала обращаться в свою поликлинику.Однако во всех лечебных учреждениях, которые мы обзвонили, нам сообщили, что в настоящий момент никакой информацией по поводу вакцинации не обладают.ТЕМ ВРЕМЕНЕМКогда этот материал уже был написан, поступила информация о начале записи на вакцинацию от коронавируса в поликлинике рязанской больницы №4. Для прививки будет использована вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V).Отметим, что вакцинации подлежат не все, а только определенные категории граждан:- медицинские работники;- учителя, воспитатели и другие работники образовательных учреждений;- полицейские;- водители и кондукторы, продавцы, сотрудники гостиниц и парикмахерских, а также химчисток, банков, охранных предприятий;- сотрудники органов социальной защиты населения.«Приглашаем лиц от 18 до 60 лет, проживающих на территории обслуживания поликлиники», - говорится в сообщении лечебного учреждения.КУДА ЗВОНИТЬ?Записаться на вакцинацию от коронвируса в Рязани можно по телефонам:+ 7 (4912) 44-88-30 - с 09:00 до 14:00;+ 7 (929) 673-44-59 - с 09:00 до 19:00;+ 7 (903) 640-20-78 - с 09:00 до 19:00.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!