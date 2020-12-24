С инициативой выступил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит Владимир Путин.«Все-таки это семейный праздник, хлопоты в последний день года. Все стремятся, чтобы был накрыт хороший стол, чтобы было уютно в доме. Конечно, было бы здорово, если бы все вместе мы не работали до вечера и были дома», – сказал Сергей Неверов.Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и рекомендовал в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это.«В соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Ну а в течение года можно будет решение принять. У нас праздников много в Новый год, одним больше – одним меньше. Конечно, следует это поддержать», – отметил глава государства.Сейчас последний день года объявлен нерабочим в 40 регионах страны.В Рязанской области решением губернатора, члена Высшего совета партии, секретаря регионального отделения «Единой России» Николая Любимова для государственных служащих рабочий день 31 декабря 2020 года перенесен на субботу 26 декабря.Руководителям центральных исполнительных органов власти региона рекомендовано принять аналогичное решение. В целях рационального использования рабочего времени в предпраздничный период Николай Любимов рекомендовал также принять такое же решение руководителям тех организаций и предприятий, где это возможно без нарушения техпроцессов.На правах рекламы.