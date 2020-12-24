23 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» - управляющего организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.Руководитель электросетевой компании подвел итоги деятельности в 2020 году и рассказал о планах на будущее. Мероприятие прошло в Москве в главном аналитическом центре Россетей. Очно и в режиме онлайн присутствовали более 100 представителей федеральных и региональных СМИ.Рязанские журналисты собрались в помещении нового Центра управления сетями «Рязаньэнерго», расположившегося на четвертом этаже высотки на улице МОГЭС. Игорь Маковский сообщил, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией, энергетики выполнили все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей, продолжив реализацию инвестиционных планов.- Мы ввели в этот момент риск-ориентированные модели, установили четкий контроль за расходами, которые ведет компания в рамках операционной деятельности. Мы продолжали инвестировать в развитие электросетевой инфраструктуры, но делали это именно в те объекты, которые имели важное значение для социально-экономического и промышленного развития территорий. И сегодня регионам это дает возможность очень быстро восстанавливать показатели экономики, - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».Отвечая на вопрос журналистов из Рязани, Игорь Маковский рассказал о новой опоре ЛЭП, появившейся на Московском шоссе и стилизованной под гигантский десантный парашют. Такие арт-опоры устанавливаются на территориях, где энергетики добились высоких показателей эффективности с точки зрения состояния и развития электросети.- Это наш знак качества, и Рязань заслужила его, - сообщил Игорь Маковский. – Стилизованная опора с эмблемой ВДВ заменит собой сразу две старых опоры и станет главным архитектурным элементом нового участка благоустройства вашего города. Территорию вокруг площадью 1,5 гектара приведут в порядок и озеленят, там установят информационные стенды и лавочки для отдыха горожан.При этом, по словам Игоря Маковского, новая опора будет выполнять как производственные, так и декоративные функции. Дизайн опоры ранее был согласован с руководством Рязанской области и Высшего военно-десантного училища. Стилизованную опору планируют ввести в эксплуатацию 28 декабря.НАША СПРАВКАВ 1955 году появилась знаменитая эмблема ВДВ, знакомая не только военным, но и гражданским людям. Автором идеи и эскиза является Зинаида Бочарова, работавшая ведущим чертежником в штабе ВДВ. Придуманное ею изображение вскоре стало логотипом и фирменным знаком «крылатой пехоты». На основе эмблемы разрабатывались все нагрудные и сувенирные значки элитного воинского подразделения. Парашют в окружении двух самолетов стал символом единства десантников.