Долгожданные каникулы, встречи с родными и друзьями, вера в изменения к лучшему могут привести к тому, что многие россияне позволят себе немного отдохнуть от противоэпидемических ограничений, отказавшись от ставших уже привычными мер профилактики вирусных инфекций.В Роспотребнадзоре прогнозируют такую ситуацию и не исключают, что в результате долгих выходных уровень заболеваемости COVID-19 может вновь начать расти. По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александра Горелова, возможны два сценария. «Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», — рассказал он журналистам 9 декабря.Ситуация по коронавирусу в Рязанской области достаточно стабильна, но ежедневный прирост заболевших пока на спад не идет. С 4 декабря он не опускается ниже 120 человек в сутки. Общее количество подтвержденных случаев заражения перевалило за 16 тысяч, а количество погибших в пандемию выросло до 120 человек.На своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин уделил особое внимание ситуации с лечением коронавирусной инфекции в Рязанской области. Президенту был задан вопрос, о том почему в регионе не предоставляются бесплатные лекарства от COVID-19 и люди продолжают лечиться от коронавируса за свои деньги, а ряд медиков так и не получили выплаты. Он обещал разобраться с судьбой выделенных на эти цели бюджетных средств.Но опасность несет в себе не только коронавирус. Хорошая новость состоит в том, что случаев гриппа в регионе мало, ведь более половины жителей прошли вакцинацию. А вот заболеваемость ОРВИ в Рязанской области, по данным Роспотребнадзора, продолжает расти, в том числе и потому, что прививок от многочисленных респираторных вирусов не существует.Как же снизить риск заражения респираторной инфекцией, не провести каникулы в постели и не угодить в больницу с осложнениями? По мнению врачей, самым оптимальным решением является профилактика ОРВИ с помощью давно проверенных лекарственных средств, основное действие которых направлено на поддержание иммунитета. К таким препаратам относятся индукторы интерферонов. Эти препараты стимулируют выработку в организме интерферонов - специальных белков, которые являются важной частью иммунной системы и поддерживают ее в состоянии «боевой готовности» в борьбе с самыми разными вирусами. В результате заболевание либо вообще не наступает, либо проходит быстрее и легче.В сезон ОРВИ, при попадании в организм человека респираторных вирусов, уровень интерферонов повышается, однако, он не всегда достигает значений, необходимых для эффективной защиты. «При этом некоторые индукторы интерферона, например, «Кагоцел», после приёма однократной дозы уже через 4 часа помогают достигнуть защитных титров и на протяжении суток довести их до максимума, а затем, в течение недели сохранять защитный уровень», - рассказывает доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.«Мы фактически стимулируем организм вырабатывать свой собственный интерферон и избавляем пациента от побочных эффектов, которые могут возникнуть при назначении лекарств, содержащих чужеродные для человека действующие вещества», – поясняет Леонид Дворецкий, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии №2 ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России. В Клинических рекомендациях Минздрава России индукторы интерферонов включены в перечень лекарственных препаратов для профилактики гриппа и ОРВИ у взрослых и детей. В настоящее время несколько таких препаратов проходят исследования эффективности их применения в терапии новой коронавирусной инфекции.Но необходимо помнить, что применение профилактических мер и поддержка иммунитета не отменяют необходимости соблюдать осторожность. В праздники стоит избегать мест массового скопления людей – торговых центров, общественного транспорта, больших компаний – а также не забывать про индивидуальную маску и гигиену рук. А еще праздники – отличный повод провести время на свежем воздухе. Такой досуг рекомендуют и врачи, и эпидемиологи