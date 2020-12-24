Пару недель назад Рязаньстат опубликовал свой расчет стоимости новогоднего стола. Получилось 3087 рублей. Правда, не было указано, на скольких человек он рассчитан, да и набор продуктов показался нам довольно странным – при обилии жидкости и сладостей в нем отсутствовали традиционные для данного праздника блюда.В общем, предлагалось встречать Новый год под минералку с шампанским, закусывая нарезками и конфетами. А икру, наверное, надо было есть ложкой – ведь ее наши статистики заложили аж 200 граммов!Так сколько же стоит привычный для рязанцев новогодний стол?Что покупаем?Встречу Нового года в традиционной российской семье тяжело представить без салата «Оливье» и мандаринов, а также без горячего мясного блюда с гарниром. Что сделать – каждый решает на свой вкус. Это могут быть и отбивные, и бефстроганов, и даже просто запеченное в духовке мясо. Плюс холодные закуски – шпроты, нарезка сыра, колбасы, красной рыбы, а также бутерброды с икрой.Конечно, в зависимости от состава семьи стол может меняться. Но в своих расчетах мы ориентировались на четверых взрослых – папа, мама, двое детей. Отсюда и выбор напитков – бутылка хорошего шампанского для дам и бутылка хорошей водки для джентльменов. Плюс мультифруктовый нектар.Продукты на столе должны быть качественными, поэтому в расчет брались товары известных торговых марок. Майонез – классический провансаль 67%-й жирности, сделанный из натуральных ингредиентов, без всяких там «E». Сыр – пожалуй, самый известный, «Российский». К колбасе для нарезки также подход особый – в ней не должно быть крахмала, соевого белка, животнобелковой эмульсии и прочих дешевых низкосортных компонентов. В салат пошла колбаса «Докторская», сделанная по ГОСТу.При всем богатстве выбора его может и не бытьКазалось бы, сейчас в магазинах можно купить все. Но это всего лишь иллюзия. Например, в «Глобусе» мы не нашли «Докторской» колбасы популярного производителя, который был у остальных. Пришлось искать альтернативу – другого производителя, делающего колбасу по тому же стандарту. В «Зельгроссе» не оказалось «Российского» сыра! Точнее там был продукт с таким названием, но с заменителем молочного жира, а значит, на нашем праздничном столе ему нет места.С мясом также были проблемы. В «Ленте» не нашлось бескостной говядины! Пришлось брать для примера альтернативу – говяжью лопатку на кости (ну не ребра же, в конце концов!). Естественно, такое мясо дешевле, чем вырезка из огузка (тазобедренной части туши). Но как высчитать количество мяса? Для этого корреспондент обратился к своей старой знакомой продавщице с Центрального рынка, у которой уже много лет периодически покупает мясо:– Если брать лопаточную часть говяжьей туши, то на кость в ней приходится от 20 до 30 процентов веса, – со знанием дела заявила Людмила Прошлякова, – но при этом мясо будет немного мягче, чем с задка.Что ж, исходя из этого, мы пересчитали стоимость говядины для новогодней продуктовой корзины для товаров из «Ленты». У нас получилось 653/687 рубля за килограмм, что близко к цене в других магазинах.На овощи также цена могла отличаться в разы. Но тут уже был вопрос в качестве. Так, дешевая морковь в некоторых магазинах представляла жалкое зрелище, и при ее подготовке для салата сразу возникал справедливый вопрос: а не уйдет ли добрая половина такой моркови в мусорное ведро?Красную рыбу нужной массы тоже могли не везде найти, поэтому делали перерасчет, исходя из массы кусков, что были в наличии.Полусладкого шампанского производства «Абрау-Дюрсо» не оказалось в «Ашане». Записали полусухое той же марки.Куда идем за продуктами?Конечно, можно выбрать в каждом магазине тот продукт, который там дешевле, чем у других. Но тогда придется объехать весь город. И вся экономия, если она и получится, уйдет на оплату бензина или проезда в общественном транспорте. Поэтому логичнее сразу покупать все в одном месте.По итогам нашего мониторинга цен оказалось, что самое выгодное предложение по продуктам для традиционного новогоднего стола могут предложить супермаркеты торгового дома «Барс» – там за него придется заплатить 2779 рублей. Что меньше, чем по расчетам Рязаньстата, но при этом обеспечивает более разнообразный стол.РЕЦЕПТ ОТ «КП»В качестве красивой закуски можно поставить на стол фаршированные яйца. Для этого отвариваем вкрутую 4 яйца и 100 граммов креветок. Очищаем их, из яиц извлекаем желток. Креветки мелко рубим, 100 граммов свежего огурца и 30 граммов сыра натираем на мелкой терке, смешиваем все с желтками. Этой пастой начиняем половинки яиц. Для полного шика можно сверху положить несколько красных икринок.