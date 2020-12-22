«НИТИ­-Арена»: как вести активный образ жизни в период пандемии

Занятия спортом и активный досуг под запрет, к счастью, не попали.

На новогодних каникулах, которые продлятся в нашем регионе с 31 декабря по 10 января, учитывая пандемию, не так уж и много осталось вариантов для активного досуга. Массовые мероприятия отменены, рождественские елки – тоже, а кафе и рестораны должны работать до 23 часов. Но занятия спортом и активный досуг под запрет, к счастью, не попали и с соблюдением всех мер безопасности полностью разрешены. Поэтому активно провести выходной день с друзьями, семьей или в одиночку будет полезно практически каждому рязанцу.

С 2017 года в нашем городе работает крытый, многофункциональный спортивный комплекс «НИТИ-Арена». Под его крышей функционируют более шестнадцати различных спортивных объектов, секций и аттракционов. Здесь можно найти занятие или развлечение практически на любой вкус. Теннисные корты, футбольные поля с искусственным газоном и полимерным покрытием, батуты, веревочный городок, тир, баскетбольные площадки, волейбол, воздушная гимнастика, метание ножей и лазерный лабиринт – это еще не полный список из представленного в «НИТИ-Арене».

По словам генерального директора ТД «НИТИ» Георгия Шерозия, в Рязани очень востребованы подобные крытые спортивные объекты, заниматься в которых можно в любую погоду.

– Сегодня в Рязани избыток торговых площадей, а, учитывая последствия пандемии, станет, скорее всего, еще больше. А вот современных спортивных объектов городу явно не хватает. Это мы видим по той отдаче, которую получили сразу же после открытия комплекса. Вся история с карантином людям изрядно поднадоела. Дома все уже посидели, путешествия практически запрещены, да и денег у жителей из-за кризиса совсем немного. Поэтому для многих спорт и активный отдых стали самой настоящей отдушиной. И как только нам разрешили работать после весенне-летнего локдауна, люди сразу же потянулись. Поэтому сейчас уже можно уверенно говорить хотя бы на примере нашего комплекса, что карантин подогрел интерес к спорту, – поделился своими наблюдениями Георгий Шерозия.

Спортивный комплекс оборудован просторными раздевалками с индивидуальными шкафчиками, душевыми, а также всем необходимым для комфортного посещения. Но главное здесь все-таки не бытовые условия, без которых сегодня, естественно, никуда, а команда настоящих профессионалов. Работающие менеджеры и тренеры являются, пожалуй, одними из лучших в городской спортивной индустрии, а некоторые направления, которые они курируют, по-настоящему уникальны.

Искусство на высоте

Тренер по воздушной гимнастике Лина Селезнева – в прошлом настоящая циркачка. Она приехала в Рязань из Тулы и теперь преподает в студии Air Element, расположенной на третьем этаже «НИТИ-Арены».

– Это направление циркового искусства, в которое входят упражнения на различных полотнах, кольцах, трапециях и канатах. Воздушная гимнастика стала очень популярной в Европе, а в России появилась совсем недавно, – рассказала Лина. – Но уже сейчас ситуация сильно изменилась, в Москве и Санкт-Петербурге появилось много студий, ставших очень востребованными.

В Рязани про воздушную гимнастику мало кто знает, хотя сегодня в городе работают несколько подобных школ. Заниматься в студии можно с шести лет, а вот верхнего возрастного предела у гимнастики нет. Главное, чтобы возраст ребенка позволял ему осознавать некоторую опасность этого искусства, а для взрослых – не иметь противопоказаний.

Высокие потолки студии воздушной гимнастики в НИТИ позволяют выполнять самые сложные фигуры.

Среди главных преимуществ студии Air Element Лина Селезнева называет высокие потолки в помещении, в котором она базируется. Это позволяет выполнять фигуры и элементы на уровне настоящих цирковых артистов.

Высокие потолки студии воздушной гимнастики в НИТИ позволяют выполнять самые сложные фигуры.

Теннис для всех возрастов

Теннисные корты в «НИТИ-Арене» заработали в конце сентября. Тренер по теннису Никита Мишин рассказывает, что хотел бы привлечь в новую теннисную школу как можно больше детей, но и взрослые могут играть на двух кортах практически в любое время.

– Современные методы обучения позволяют детям заниматься большим теннисом с огромным интересом. Им это нравится, прежде всего, потому что в тренировочный процесс включается множество подвижных игр. У детей горят глаза, и это действительно очень радует, – поделился Никита Мишин.

Теннисные корты в «НИТИ-Арене» заработали в конце сентября.

По словам тренера, научиться играть в теннис можно вне зависимости от возраста и физической формы:

– Этот спорт развивает координацию, быструю реакцию, делает вас ловким, сильным и подвижным. Для многих людей большой теннис уже стал спортом на всю жизнь. Ведь можно играть и не профессионально, а просто получать от своего увлечения удовольствие и заряд хорошего настроения.

Самый большой батутный центр в Рязани

Батутный центр в «НИТИ-Арене» в настоящий момент является самым большим в Рязани. 20 развлекательных батутов, 4 профессиональных спортивных батута с парапетами, 2 большие ямы с поролоновыми кубиками, скалодром и зона разминки.

– Прыжки на батуте относятся к олимпийским видам спорта, поэтому у нас созданы все условия для спортсменов, – рассказывает совладелец батутного центра. – Кроме того, у нас имеется целый ряд приспособлений для подготовки тех, кто занимается горными лыжами, сноубордом, водными лыжами и вейкбордом. Кроме профессиональной подготовки, у нас созданы все условия и для тех, кто просто хочет активно провести свободное время. Также, у нас есть программа «Особенные дети», благодаря которой дети с нарушениями развития могут посещать наш центр вместе с родителями.

Всегда точно в цель

Руководитель спортивного клуба «Пересвет» Михаил Егоров вместе с коллегами научат вас метать ножи, всегда попадая точно в цель. Базирующийся в «НИТИ-Арене» клуб специализируется на универсальном бое и спортивном метании ножей.

– Это еще совсем молодой вид спорта, который официально был признан только в 2019 году. Заниматься метанием ножей можно и в детском возрасте, и на пенсии. Наша чемпионка мира из Сасова Галина Чувина занялась метанием в 50 лет. Если к нам приводят детей, мы, конечно, вначале на ребенка смотрим, разговариваем с ним и решаем, стоит ему начинать сейчас или лучше подождать. В принципе заниматься можно с семилетнего возраста, – рассказал Михаил Егоров.

Спортивный клуб «Пересвет» является единственной подобной секцией во всем регионе.

При этом спортивный клуб «Пересвет» является единственной подобной секцией во всем регионе. А его юные воспитанники уже стали призерами российских и международных турниров и даже финалистами мировых соревнований. Так, на недавних состязаниях, прошедших в Ростове-на-Дону, команда рязанских девочек заняла весь пьедестал победителей.

Футбол в любую погоду

Футбольная школа на базе «НИТИ-Арены» является единственной в Рязани, занятия которой проходят под крышей на потрясающем искусственном газоне из Германии. Здесь созданы все условия для проведения тренировок и соревнований. На таком же покрытии оттачивают свое мастерство лучшие футбольные команды мира, в их числе и легендарная «Бавария». Дело в том, что это покрытие дает очень хороший отскок мяча, а когда во время игры спортсмены падают, то не «обжигают» ноги. Помимо полей с искусственной травой, комплекс включает в себя универсальную площадку с покрытием ПВХ нового поколения.

– Круглый год на полях «НИТИ-Арены» заниматься футболом можно в максимально комфортных условиях. Это позволяет нам планировать тренировки вне зависимости от погодных условий. Сейчас у нас занимается порядка восьмидесяти детей в возрасте от 4 до 12 лет. В дальнейшем самых перспективных из них мы рекомендуем в российские футбольные академии и интернаты, – рассказал тренер Андрей Михорин.

Баскетбол – новое направление «НИТИ-Арены»

Тренер по баскетболу Сергей Савкин тренирует совсем небольшие группы. Не более десяти человек. Делается это для того, чтобы и взрослые, и дети во время занятий получали больше внимания от своего тренера.

Когда в группе двадцать человек, уделять воспитаннику внимание достаточно проблематично, поэтому мы практикуем индивидуальный подход. Сейчас в спортивную школу идет набор, и она заработает сразу после Нового года. Акцент мы сделаем в сторону нового и более динамичного направления – баскетбол 3х3, ставшего в 2020 году олимпийским видом спорта. Подобных школ в Рязани еще просто нет, и, насколько нам известно, даже не планируют открывать, – поделился Сергей Савкин.

Сама баскетбольная площадка «Нити Арены» открылась в августе этого года. Она оборудована самым современным нескользящим покрытием, соответствующим всем требованиям безопасности.

В дальнейших планах учредителей комплекса «НИТИ-Арена» открытие новых спортивных и развлекательных объектов, которые обязательно должны понравиться рязанцам.

баскетбольная площадка «Нити­ Арены» открылась в августе этого года.

КСТАТИ

Спортивный центр «НИТИ-Арена» – идеальное место, для того чтобы в нем провести праздники и выходные дни со всей семьей. Здесь дети и взрослые могут найти себе занятие по душе. Тут можно отлично развлечься, побеситься, выпустить детскую энергию и с увлечением провести время. А это в период пандемии, согласитесь, весьма полезно.

ВАЖНО

На площадках и в помещениях спортивного комплекса соблюдаются все меры противо эпидемической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. По графику проводится влажная уборка, все поверхности протираются дезсредствами, имеются санитайзеры. Сотрудники работают в индивидуальных средствах защиты, а посетители соблюдают социальную дистанцию.

Развлекательный центр НИТИ

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