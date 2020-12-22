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Спорт

«НИТИ­-Арена»: как вести активный образ жизни в период пандемии

В крытом комплексе заниматься спортом можно в любую погоду, а новогодние праздники провести с пользой
Источник:kp.ru
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Занятия спортом и активный досуг под запрет, к счастью, не попали.

Занятия спортом и активный досуг под запрет, к счастью, не попали.

На новогодних каникулах, которые продлятся в нашем регионе с 31 декабря по 10 января, учитывая пандемию, не так уж и много осталось вариантов для активного досуга. Массовые мероприятия отменены, рождественские елки – тоже, а кафе и рестораны должны работать до 23 часов. Но занятия спортом и активный досуг под запрет, к счастью, не попали и с соблюдением всех мер безопасности полностью разрешены. Поэтому активно провести выходной день с друзьями, семьей или в одиночку будет полезно практически каждому рязанцу.

С 2017 года в нашем городе работает крытый, многофункциональный спортивный комплекс «НИТИ-Арена». Под его крышей функционируют более шестнадцати различных спортивных объектов, секций и аттракционов. Здесь можно найти занятие или развлечение практически на любой вкус. Теннисные корты, футбольные поля с искусственным газоном и полимерным покрытием, батуты, веревочный городок, тир, баскетбольные площадки, волейбол, воздушная гимнастика, метание ножей и лазерный лабиринт – это еще не полный список из представленного в «НИТИ-Арене».

По словам генерального директора ТД «НИТИ» Георгия Шерозия, в Рязани очень востребованы подобные крытые спортивные объекты, заниматься в которых можно в любую погоду.

– Сегодня в Рязани избыток торговых площадей, а, учитывая последствия пандемии, станет, скорее всего, еще больше. А вот современных спортивных объектов городу явно не хватает. Это мы видим по той отдаче, которую получили сразу же после открытия комплекса. Вся история с карантином людям изрядно поднадоела. Дома все уже посидели, путешествия практически запрещены, да и денег у жителей из-за кризиса совсем немного. Поэтому для многих спорт и активный отдых стали самой настоящей отдушиной. И как только нам разрешили работать после весенне-летнего локдауна, люди сразу же потянулись. Поэтому сейчас уже можно уверенно говорить хотя бы на примере нашего комплекса, что карантин подогрел интерес к спорту, – поделился своими наблюдениями Георгий Шерозия.

Спортивный комплекс оборудован просторными раздевалками с индивидуальными шкафчиками, душевыми, а также всем необходимым для комфортного посещения. Но главное здесь все-таки не бытовые условия, без которых сегодня, естественно, никуда, а команда настоящих профессионалов. Работающие менеджеры и тренеры являются, пожалуй, одними из лучших в городской спортивной индустрии, а некоторые направления, которые они курируют, по-настоящему уникальны.

Искусство на высоте

Тренер по воздушной гимнастике Лина Селезнева – в прошлом настоящая циркачка. Она приехала в Рязань из Тулы и теперь преподает в студии Air Element, расположенной на третьем этаже «НИТИ-Арены».

– Это направление циркового искусства, в которое входят упражнения на различных полотнах, кольцах, трапециях и канатах. Воздушная гимнастика стала очень популярной в Европе, а в России появилась совсем недавно, – рассказала Лина. – Но уже сейчас ситуация сильно изменилась, в Москве и Санкт-Петербурге появилось много студий, ставших очень востребованными.

В Рязани про воздушную гимнастику мало кто знает, хотя сегодня в городе работают несколько подобных школ. Заниматься в студии можно с шести лет, а вот верхнего возрастного предела у гимнастики нет. Главное, чтобы возраст ребенка позволял ему осознавать некоторую опасность этого искусства, а для взрослых – не иметь противопоказаний.

Высокие потолки студии воздушной гимнастики в НИТИ позволяют выполнять самые сложные фигуры.

Высокие потолки студии воздушной гимнастики в НИТИ позволяют выполнять самые сложные фигуры.

Среди главных преимуществ студии Air Element Лина Селезнева называет высокие потолки в помещении, в котором она базируется. Это позволяет выполнять фигуры и элементы на уровне настоящих цирковых артистов.

Высокие потолки студии воздушной гимнастики в НИТИ позволяют выполнять самые сложные фигуры.

Теннис для всех возрастов

Теннисные корты в «НИТИ-Арене» заработали в конце сентября. Тренер по теннису Никита Мишин рассказывает, что хотел бы привлечь в новую теннисную школу как можно больше детей, но и взрослые могут играть на двух кортах практически в любое время.

– Современные методы обучения позволяют детям заниматься большим теннисом с огромным интересом. Им это нравится, прежде всего, потому что в тренировочный процесс включается множество подвижных игр. У детей горят глаза, и это действительно очень радует, – поделился Никита Мишин.

Теннисные корты в «НИТИ-Арене» заработали в конце сентября.

Теннисные корты в «НИТИ-Арене» заработали в конце сентября.

По словам тренера, научиться играть в теннис можно вне зависимости от возраста и физической формы:

– Этот спорт развивает координацию, быструю реакцию, делает вас ловким, сильным и подвижным. Для многих людей большой теннис уже стал спортом на всю жизнь. Ведь можно играть и не профессионально, а просто получать от своего увлечения удовольствие и заряд хорошего настроения.

Самый большой батутный центр в Рязани

Батутный центр в «НИТИ-Арене» в настоящий момент является самым большим в Рязани. 20 развлекательных батутов, 4 профессиональных спортивных батута с парапетами, 2 большие ямы с поролоновыми кубиками, скалодром и зона разминки.

– Прыжки на батуте относятся к олимпийским видам спорта, поэтому у нас созданы все условия для спортсменов, – рассказывает совладелец батутного центра. – Кроме того, у нас имеется целый ряд приспособлений для подготовки тех, кто занимается горными лыжами, сноубордом, водными лыжами и вейкбордом. Кроме профессиональной подготовки, у нас созданы все условия и для тех, кто просто хочет активно провести свободное время. Также, у нас есть программа «Особенные дети», благодаря которой дети с нарушениями развития могут посещать наш центр вместе с родителями.

Всегда точно в цель

Руководитель спортивного клуба «Пересвет» Михаил Егоров вместе с коллегами научат вас метать ножи, всегда попадая точно в цель. Базирующийся в «НИТИ-Арене» клуб специализируется на универсальном бое и спортивном метании ножей.

– Это еще совсем молодой вид спорта, который официально был признан только в 2019 году. Заниматься метанием ножей можно и в детском возрасте, и на пенсии. Наша чемпионка мира из Сасова Галина Чувина занялась метанием в 50 лет. Если к нам приводят детей, мы, конечно, вначале на ребенка смотрим, разговариваем с ним и решаем, стоит ему начинать сейчас или лучше подождать. В принципе заниматься можно с семилетнего возраста, – рассказал Михаил Егоров.

Спортивный клуб «Пересвет» является единственной подобной секцией во всем регионе.

Спортивный клуб «Пересвет» является единственной подобной секцией во всем регионе.

При этом спортивный клуб «Пересвет» является единственной подобной секцией во всем регионе. А его юные воспитанники уже стали призерами российских и международных турниров и даже финалистами мировых соревнований. Так, на недавних состязаниях, прошедших в Ростове-на-Дону, команда рязанских девочек заняла весь пьедестал победителей.

Футбол в любую погоду

Футбольная школа на базе «НИТИ-Арены» является единственной в Рязани, занятия которой проходят под крышей на потрясающем искусственном газоне из Германии. Здесь созданы все условия для проведения тренировок и соревнований. На таком же покрытии оттачивают свое мастерство лучшие футбольные команды мира, в их числе и легендарная «Бавария». Дело в том, что это покрытие дает очень хороший отскок мяча, а когда во время игры спортсмены падают, то не «обжигают» ноги. Помимо полей с искусственной травой, комплекс включает в себя универсальную площадку с покрытием ПВХ нового поколения.

– Круглый год на полях «НИТИ-Арены» заниматься футболом можно в максимально комфортных условиях. Это позволяет нам планировать тренировки вне зависимости от погодных условий. Сейчас у нас занимается порядка восьмидесяти детей в возрасте от 4 до 12 лет. В дальнейшем самых перспективных из них мы рекомендуем в российские футбольные академии и интернаты, – рассказал тренер Андрей Михорин.

Баскетбол – новое направление «НИТИ-Арены»

Тренер по баскетболу Сергей Савкин тренирует совсем небольшие группы. Не более десяти человек. Делается это для того, чтобы и взрослые, и дети во время занятий получали больше внимания от своего тренера.

Когда в группе двадцать человек, уделять воспитаннику внимание достаточно проблематично, поэтому мы практикуем индивидуальный подход. Сейчас в спортивную школу идет набор, и она заработает сразу после Нового года. Акцент мы сделаем в сторону нового и более динамичного направления – баскетбол 3х3, ставшего в 2020 году олимпийским видом спорта. Подобных школ в Рязани еще просто нет, и, насколько нам известно, даже не планируют открывать, – поделился Сергей Савкин.

Сама баскетбольная площадка «Нити Арены» открылась в августе этого года. Она оборудована самым современным нескользящим покрытием, соответствующим всем требованиям безопасности.

В дальнейших планах учредителей комплекса «НИТИ-Арена» открытие новых спортивных и развлекательных объектов, которые обязательно должны понравиться рязанцам.

баскетбольная площадка «Нити­ Арены» открылась в августе этого года.

баскетбольная площадка «Нити­ Арены» открылась в августе этого года.

КСТАТИ

Спортивный центр «НИТИ-Арена» – идеальное место, для того чтобы в нем провести праздники и выходные дни со всей семьей. Здесь дети и взрослые могут найти себе занятие по душе. Тут можно отлично развлечься, побеситься, выпустить детскую энергию и с увлечением провести время. А это в период пандемии, согласитесь, весьма полезно.

ВАЖНО

На площадках и в помещениях спортивного комплекса соблюдаются все меры противо эпидемической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. По графику проводится влажная уборка, все поверхности протираются дезсредствами, имеются санитайзеры. Сотрудники работают в индивидуальных средствах защиты, а посетители соблюдают социальную дистанцию.

Развлекательный центр НИТИ

Адрес: Рязань, проезд Яблочкова д.6 стр.1

Тел.: +7 (915) 6242565

Время работы:

Понедельник-пятница: с 9:00 до 23:00

Суббота: с 10:00 до 00:00

Воскресенье: с 10:00 до 00:00

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