Автокросс «Русская зима»: «обязательная программа» в одиночестве и два раза на бок

Дмитрий Володин опрокидывает на бок свой УАЗ. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

19-20 декабря на трассе «Семеновская» под Рязанью состоялись традиционные соревнования по автомобильному кроссу. Ранее эти декабрьские состязания назывались «Новогодний кубок», но в этом году получили имя перенесенной еще с февраля гонки «Русская зима». Впрочем, смена «вывески» каких-либо существенных изменений в содержание не привнесла: все те же гонщики, та же трасса, те же верные болельщики.

На старт вышли спортсмены шести зачетных классов. Правда, в грузовиках ГАЗ-53 заявился только один участник – рязанец Валерий Фролов. Свою «обязательную программу» на трассе он откатал вместе с грузовичками «Газель», но по сути это были одиночны заезды.

В каждой из зачетных групп итоговые места определялись по двум лучшим результатам, показанным в трех гонках – одной субботней и двух воскресных.

Дмитрий Пучков и его преследователи.

В заездах на отечественных легковых автомобилях с задним приводом (Д2-классика) победу одержал рязанец Дмитрий Пучков. Украшением первого (субботнего) старта в этом классе стала борьба Пучкова за победу со своим тезкой из Бронниц – Дмитрием Исаевым. К сожалению, повторить этот спектакль в двух воскресных заездах не получилось. На старте второго заезда Исаев попал в небольшой завал, выбраться из которого ему удалось только одним из последних. Гонщик бросился в погоню, но догнать тройку лидеров, конечно, уже не смог. В заключительном (третьем) заезде ввязаться в борьбу за лидерство ему тоже не удалось.

В результате уверенную победу по итогам соревнований отпраздновал Дмитрий Пучков. Второе место у Дмитрия Исаева, третье место занял Илья Дереза (Рязань).

Дмитрий Пучков на верхней ступени пьедестала, Дмитрий Исаев на второй. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Илья Дереза (№9) против спортсмена из Бронниц Сергея Симки. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Заезды на «восьмерках» (класс Д2-Н) обещали быть интересными. Но, к сожалению, целый ряд пилотов, в том числе многократный победитель рязанских гонок Станислав Евсенин досрочно выбыли из борьбы. Из 10 автомобилей, стартовавших в первом (субботнем) заезде, на старт третьего (воскресного) добралось только пять!

Итоговая победа досталась Михаилу Никулину из Рязани – он уверенно провел все заезды. А вот на второе и третье места взошли рязанцы Павел Фомичев и Владимир Скороходов, хотя избежать проблем не удалось ни тому, ни другому.

Владимир Скороходов в третьем заезде добраться до финиша не смог. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В заездах на УАЗах с большим преимуществом первенствовали чемпионы России братья Коструковы (Бронницы). По словам Александра Кострукова, данную гонку они расценили для себя как один из этапов подготовки к чемпионату страны 2021 года.

Третье место в этой зачетной группе на счету еще одного бронницкого пилота Всеволода Дроздова. А вот пилот из кораблинского села Ключ Дмитрий Володин во время двух воскресных заездов умудрился дважды положить на бок свой УАЗ.

Дмитрий Володин (Кораблинский район). Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Денис Кечкин (Подмосковье) №91 отбивает атаку Дмитрия Володина. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Интересными получились заезды на грузовиках ЗИЛ-130. Роман Степанов оформил победу досрочно, но чтобы поддержать дух борьбы, вышел на старт и третьего заезда.

- К этому времени трассу совершенно раскатали, - поделился после финиша Роман. – Практически голый лед… Под эти условия резина на автомобиле подходила не лучшим образом. Я старался держаться за ведущими борьбу за лидерство в заезде рязанцами Сергеем Терехиным и Владимиром Обоевым, но было слишком трудно.

Старт третьего заезда на грузовиках ЗИЛ-130. Лидирует пока Сергей Терехин (Рязань). Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

По итогам соревнований все три рязанских пилота и взошли на пьедестал почета.

Организаторы соревнований обещают, что в феврале будущего года здесь же, на трассе «Семеновская», пройдет автокросс, посвященный Дню защитника Отечества.

Результаты соревнований:

Класс Д2-классика (задний привод)

1. Дмитрий Пучков (Рязань)

2. Дмитрий Исаев (Бронницы)

3. Илья Дереза (Рязань)

Класс Д2-Н (передний привод):

1. Михаил Никулин (Рязань)

2. Павел Фомичев (Рязань)

3. Владимир Скороходов (Рязань)

Класс Т1-2500 (УАЗ):

1. Михаил Коструков (Бронницы)

2. Александр Коструков (Бронницы)

3. Всеволод Дроздов (Бронницы)

Класс Т4-1 (ГАЗ-53):

1. Фролов Валерий (Рязань)

Класс Т4-2 («Газель»):

1. Юрий Григорьев (Рязань)

2. Алексей Савин (Рязань)

3. Алексей Ермаков (Рязань)

Класс Т4-3 (ЗИЛ-130):

1. Роман Степанов (Рязань)

2. Владимир Обоев (Рязань)

3. Сергей Терехин (Рязань).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Автокросс в Рязани: по благословению Бабьего лета

На трассе «Семеновская» прошли традиционные автомобильные соревнования, посвященные Дню урожая (подробности).