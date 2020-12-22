Автокросс «Русская зима»: «обязательная программа» в одиночестве и два раза на бок

Дмитрий Володин опрокидывает на бок свой УАЗ.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
19-20 декабря на трассе «Семеновская» под Рязанью состоялись традиционные соревнования по автомобильному кроссу. Ранее эти декабрьские состязания назывались «Новогодний кубок», но в этом году получили имя перенесенной еще с февраля гонки «Русская зима». Впрочем, смена «вывески» каких-либо существенных изменений в содержание не привнесла: все те же гонщики, та же трасса, те же верные болельщики.
На старт вышли спортсмены шести зачетных классов. Правда, в грузовиках ГАЗ-53 заявился только один участник – рязанец Валерий Фролов. Свою «обязательную программу» на трассе он откатал вместе с грузовичками «Газель», но по сути это были одиночны заезды.
В каждой из зачетных групп итоговые места определялись по двум лучшим результатам, показанным в трех гонках – одной субботней и двух воскресных.
Дмитрий Пучков и его преследователи.
В заездах на отечественных легковых автомобилях с задним приводом (Д2-классика) победу одержал рязанец Дмитрий Пучков. Украшением первого (субботнего) старта в этом классе стала борьба Пучкова за победу со своим тезкой из Бронниц – Дмитрием Исаевым. К сожалению, повторить этот спектакль в двух воскресных заездах не получилось. На старте второго заезда Исаев попал в небольшой завал, выбраться из которого ему удалось только одним из последних. Гонщик бросился в погоню, но догнать тройку лидеров, конечно, уже не смог. В заключительном (третьем) заезде ввязаться в борьбу за лидерство ему тоже не удалось.
В результате уверенную победу по итогам соревнований отпраздновал Дмитрий Пучков. Второе место у Дмитрия Исаева, третье место занял Илья Дереза (Рязань).
Дмитрий Пучков на верхней ступени пьедестала, Дмитрий Исаев на второй.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Илья Дереза (№9) против спортсмена из Бронниц Сергея Симки.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Заезды на «восьмерках» (класс Д2-Н) обещали быть интересными. Но, к сожалению, целый ряд пилотов, в том числе многократный победитель рязанских гонок Станислав Евсенин досрочно выбыли из борьбы. Из 10 автомобилей, стартовавших в первом (субботнем) заезде, на старт третьего (воскресного) добралось только пять!
Итоговая победа досталась Михаилу Никулину из Рязани – он уверенно провел все заезды. А вот на второе и третье места взошли рязанцы Павел Фомичев и Владимир Скороходов, хотя избежать проблем не удалось ни тому, ни другому.
Владимир Скороходов в третьем заезде добраться до финиша не смог.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
В заездах на УАЗах с большим преимуществом первенствовали чемпионы России братья Коструковы (Бронницы). По словам Александра Кострукова, данную гонку они расценили для себя как один из этапов подготовки к чемпионату страны 2021 года.
Третье место в этой зачетной группе на счету еще одного бронницкого пилота Всеволода Дроздова. А вот пилот из кораблинского села Ключ Дмитрий Володин во время двух воскресных заездов умудрился дважды положить на бок свой УАЗ.
Дмитрий Володин (Кораблинский район).
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Денис Кечкин (Подмосковье) №91 отбивает атаку Дмитрия Володина.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Интересными получились заезды на грузовиках ЗИЛ-130. Роман Степанов оформил победу досрочно, но чтобы поддержать дух борьбы, вышел на старт и третьего заезда.
- К этому времени трассу совершенно раскатали, - поделился после финиша Роман. – Практически голый лед… Под эти условия резина на автомобиле подходила не лучшим образом. Я старался держаться за ведущими борьбу за лидерство в заезде рязанцами Сергеем Терехиным и Владимиром Обоевым, но было слишком трудно.
Старт третьего заезда на грузовиках ЗИЛ-130. Лидирует пока Сергей Терехин (Рязань).
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
По итогам соревнований все три рязанских пилота и взошли на пьедестал почета.
Организаторы соревнований обещают, что в феврале будущего года здесь же, на трассе «Семеновская», пройдет автокросс, посвященный Дню защитника Отечества.
Результаты соревнований:
Класс Д2-классика (задний привод)
1. Дмитрий Пучков (Рязань)
2. Дмитрий Исаев (Бронницы)
3. Илья Дереза (Рязань)
Класс Д2-Н (передний привод):
1. Михаил Никулин (Рязань)
2. Павел Фомичев (Рязань)
3. Владимир Скороходов (Рязань)
Класс Т1-2500 (УАЗ):
1. Михаил Коструков (Бронницы)
2. Александр Коструков (Бронницы)
3. Всеволод Дроздов (Бронницы)
Класс Т4-1 (ГАЗ-53):
1. Фролов Валерий (Рязань)
Класс Т4-2 («Газель»):
1. Юрий Григорьев (Рязань)
2. Алексей Савин (Рязань)
3. Алексей Ермаков (Рязань)
Класс Т4-3 (ЗИЛ-130):
1. Роман Степанов (Рязань)
2. Владимир Обоев (Рязань)
3. Сергей Терехин (Рязань).
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