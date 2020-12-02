В Рязани получили награды лучшие пресс-службы ведомств и коммерческих структур

Они - победители. Фото: Павел АВЕРИН

В Рязани получили награды лучшие пресс-службы организаций, ведомств и коммерческих структур. Церемония награждения прошла 17 декабря в областной библиотеке имени Горького.

Предваряя торжественную часть, генеральный директор издания "Комсомольская правда в Рязани" Николай Мальцев подчеркнул:

- Мы являемся организаторами этого процесса - но не мы выбираем, кто лучше. Поскольку я сам выходец из журналистской среды, то неоднократно наблюдал тот момент, когда пресс-службы высказывают свое мнение в отношении работы журналистов. Но я никогда не видел, чтобы официально высказывалось точка зрения пишущих людей в отношении самих пресс-служб.

Награждение прошло сразу в нескольких номинациях. Сначала дипломы в дорогих рамках вручили представителям коммерческих структур. Третье место 33 эксперта присудили представителям "Рязаньгоргаза". Второе место заняла компания "Автоимпорт".

"Рязаньгоргаз" показал достойный результат. Фото: Павел АВЕРИН

- Этот год очень непростой, - сказал Николай Мальцев. - Есть трудности в работе всех сфер, но нынешние результаты приближены к прошлогодним. Драматизм сложился в борьбе за первое место - это всего один голос. Победила в этой номинации пресс-служба группы компаний "Единство".

Среди государственных и общественных организаций места распределились таким образом: "Отличная работа" - ОНФ; "Превосходная работа" - Росгвардия; "Лучшая работа" - Следственное управление СКР. Эта же пресс-служба победила в номинации "Абсолютно лучшая работа со СМИ в 2020 году", заняв общее первое место во всем рейтинге.

Лицо рязанской "Росгвардии" Лидия Родина. Фото: Павел АВЕРИН

- Очень приятно получить столь высокую оценку журналистского сообщества за наш труд, огромная заслуга в котором Анжелики Евдокимовой, - Владимир Никешкин, не смотря на занятость, лично приехал на церемонию. - Я понимаю, насколько важно сегодня честное и правильное слово.

Абсолютный победитель - Следственное управление СКР. Фото: Павел АВЕРИН

Были отмечены и динамично развивающиеся пресс-службы. "Быстрый прогресс" - региональное УМВД; "Стремительный прогресс" - Рязанское отделение ЛДПР.

Получая диплом, руководитель партийной фракции в Рязанской городской Думе Дмитрий Володин пообещал в следующем году "поразить результатом". Получал награду в номинации "Рекордный прогресс" сам начальник регионального УГИБДД. Сергей Романов подчеркнул важность взаимодействия СМИ и его управления в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения.

В номинации "Лучшая активность" победила пресс-служба городской администрации Рязани. Награду получила руководитель Ирина Щербакова.