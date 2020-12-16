Андрей Карпунин: Помощь волонтеров стала для нас как глоток свежего воздуха.

Главный врач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин в интервью ryazan.er.ru отметил, что в учреждении и поликлинике помощь волонтеров стала для врачей и медицинских сестер как глоток свежего воздуха.

«Вторая волна пандемии, которая началась осенью, потребовала колоссальных усилий от медицинского персонала. Врачи и медицинские сестры в красных зонах, а также сотрудники первичного звена работают буквально на износ», – рассказал он.

Напомним, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя законодательного собрания Дмитрий Хубезов внес предложения по работе волонтеров в учреждениях здравоохранения. Инициативу одобрил и признал перспективной губернатор Рязанской области, лидер рязанских единороссов Николай Любимов.

«В стационаре волонтеры взяли на себя почти все работы, не связанные с лечебной и диагностической деятельностью. Они доставляют передачи от родственников пациентам, моют и наводят порядок в отделениях, разносят пищу, транспортируют пациентов внутри больницы, – пояснил Андрей Карпунин. – В поликлинике мы также получили серьезную поддержку добровольцев. Они обзванивают пациентов, чтобы помочь участковым терапевтам, работают в кол-центре. Есть автоволонтеры, которые используют собственные машины для доставки врачей и лекарств по адресам».

Главный врач ОКБ подчеркнул, что присутствие волонтеров стало хорошей моральной поддержкой сотрудников учреждения здравоохранения.

«Когда видишь, что на борьбу с ковидом вышли всем миром, прибавляется уверенности в скорой победе над пандемией», – добавил Андрей Карпунин.

На первом социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия» представила новый пакет социальных инициатив, направленных на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан. Было предложено продлить ряд временных мер, которые приняли в самом начале пандемии: беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ и продление действия 30-процентной скидки на оплату пошлин через Госуслуги. Одобрены инициативы по упрощению требований к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств, введению беззаявительного порядка получения пенсий по инвалидности, продлению действия паспортов и водительских прав с истекшим сроком действия.

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